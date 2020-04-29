بعد تخطى أعداد مصابي كورونا حاجز المليون.. أمريكا تتجه لإجراءات جديدة تجاه القادمين إليها

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها تدرس إجراءات جديدة تجاه القادمين إلى الولايات المتحدة من الخارج.





وتتجه إدارة ترامب إلى مطالبة المسافرين من بعض الرحلات الجوية الدولية القادمة من الخارج بالخضوع لاختبارات درجات الحرارة وفحوص فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في وقف انتشار الفيروس.





وقالت الإدارة الأمريكية: "نتطلع إلى القيام بذلك على الرحلات الدولية القادمة من المناطق المصابة بشدة وسننظر في ذلك الأمر في المستقبل القريب للغاية."





وأوضح ترامب، أنه لم يتحدد بعد ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية أو شركات الطيران ستجري الاختبار.





وتابع أن إدارة الأعمال الصغيرة قامت بمعالجة المزيد من القروض في 14 يومًا، بشكل أكبر مما فعلته في الـ 14 عاما الماضية.