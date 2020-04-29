شاهد.. تجهيزات السلطات الإيطالية لعودة الحياة لطبيعتها 4 مايو المقبل

عقب إعلان السلطات الإيطالية عودة الحياة لطبيعتها بضوابط وشروط معينة 4 مايو المقبل.





وقامت السلطات بتجهيز وسائل النقل العام ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنوي اتباعها لتفادى تفشي فيروس كورونا المستجد.





ومن ضمن الضوابط التي ألزمت السلطات الإيطالية المواطنين والأجانب ارتداء الكمامة والجوانتي.





كما ثبتت سعر الكمامة على 50 سنتًا، وشددت على الالتزام بمساحة متر مربع أو أكثر ومحاسبة أي جهة عمل لا تلتزم بالتعليمات والضوابط.





وأجّلت السلطات الإيطالية السماح للمطاعم والبارات والكوافيرات للعودة للعمل بشكل طبيعي إلى أول يونيو القادم.