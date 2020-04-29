أحمد عبد الرازق: قدمى تعرضت للكسر في رمضان وأعشق المحشى.. ووفاة والدي والرئيس مبارك الأصعب فى حياتي

كشف أحمد عبد الرازق المدير الفنى لمنتخب الكويت للكرة الشاطئية عن عاداته على مدار شهر رمضان المعظم إضافة إلى المواقف الصعبة والطريفة خلال مشواره كلاعب ومدرب فى عالم الساحرة المستديرة.





قال مدرب منتخب الكويت للكرة الشاطئية: أحرص على مواظبة أداء صلاتي على مدار شهر رمضان الكريم خاصة وأنني فى الغربة فى الوقت الراهن فى الكويت فى ظل الوضع الصعب الذى تمر به كافة دول العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.





تابع: ينصب تركيزي في الوقت الراهن على ختم القرآن الكريم حيث أن هذا العام كان صعب جدا عليا لكوني في الغربة وتلقيت خلاله نبأ وفاة والدي رحمه الله ثم وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك والاثنين أنا بعشقهم.

أضاف: فى رمضان أعشق تناول أكلة المحاشي وتعتبر المفضلة لي على مائدة الإفطار فى شهر رمضان المعظم لافتا إلى أن أول فانوس فى حياته حصل عليه من الراحلة والدته وشعر بسعادة غامرة آنذاك.





وعن أصعب موقف فى مشواره الكروي وهو لاعب قال أحمد عبد الرازق : شاركت مع منتخب مصر للشباب في ألمانيا وخضنا مباراة في بطولة دولية وتعرضت للإصابة بكسر في قدمي خلال المباراة وكنا صائمين ورغم ذلك حققنا فوزا 1/0.





أشار مدرب منتخب الكويت للكرة الشاطئية إلى أنه يؤدى تدريباته فى الوقت الراهن في المنزل من أجل المحافظة على اللياقة البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى فى ربوع دول العالم والكويت أيضا لمواجهة انتشار فيروس كوفيد 19.





وعن المواقف التى لن ينساها فى رمضان قال أحمد عبد الرازق : وصلنا الى الدور قبل النهائي مع نادي الأوليمبي في كأس مصر لكرة القدم وشاركت فى صعود نادي المعادن الي الدوري الممتاز وذلك عام 1992.



