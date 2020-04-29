لقاء الخميسي بفستان سماوي ساحر برفقة عبد المنصف

أما من الناحية الجمالية، حرصت لقاء على وضع لمسات بسيطة من المكياج الهادي الرقيق، ونسقت معه تسريحة شعر انسيابية ملموم للخلف، وارتدت قرطا مستديرا أبرز جمال وجهها الخاطف.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته خالد سليم، ونبيل عيسى، وأحمد صلاح حسني، وجيهان خليل، وعائشة بن أحمد، وطارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.