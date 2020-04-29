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مرأة

لقاء الخميسي بفستان سماوي ساحر برفقة عبد المنصف

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:43 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة على قصتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام"، وهي فى أحضان زوجها اللاعب محمد عبد المنصف.

وظهرت لقاء بفستان ساحر من اللون السماوى، وبكتفين مكشوفين، طويل، ومطرز بالكامل، ومنفوش من الأسفل.

أما من الناحية الجمالية، حرصت لقاء على وضع لمسات بسيطة من المكياج الهادي الرقيق، ونسقت معه تسريحة شعر انسيابية ملموم للخلف، وارتدت قرطا مستديرا أبرز جمال وجهها الخاطف.

واعتادت "الخميسي" على خطف الأنظار أينما حلت فى كل مناسبة أو نشرت صورة لها، فهى تتمتع بالجمال الطبيعي، وجمهورها يسعد عندما يراها بجانب زوجها المحبب والمفضل للكثير، فهي أسرة تتمتع بالحب والاحترام، لذلك لها جمهور عريض.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته خالد سليم، ونبيل عيسى، وأحمد صلاح حسني، وجيهان خليل، وعائشة بن أحمد، وطارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.
لقاء الخميسي لقاء الخميسي
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