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أخبار العالم

كذبة المليون إصابة و60 ألف وفاة كورونا.. مركز طبي أمريكي يكشف زيف الأرقام المعلنة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:50 ص
مركز طبي أمريكي يكشف
مركز طبي أمريكي يكشف زيف الأرقام المعلنة
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سمر صالح
كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي CDC عن زيف الأرقام المعلنة فى الولايات المتحدة الأمريكية مؤكدًا أن المليون إصابة كورونا والـ60 ألف وفاة كذب.

وبحسب الإحصائيات الجديدة التي نشرها المركز، فإن إجمالي عدد الوفيات  في الولايات السبع الأكثر تضررا من الفيروس كان أعلى بنحو 50 % من المعدل الطبيعي في فترة خمسة أسابيع أثناء الوباء، بعدد وفيات إضافي وصل إلى 9000 حالة وفاة.

وقال المركز الطبي الأمريكي إن أرقام الوفيات المعلنة هي إجمالية لكل الوفيات في الولايات السبع في هذه المدة، وليس فقط المتعلقة بالفيروس ويتوقع المختصون أن يكون بعضها لأسباب أخرى، لكنهم يقولون إن الضغط على النظام الصحي الأمريكي نتيجة تفشي الفيروس والخوف من الإصابة به قد أديا إلى زيادة الوفيات بين الأمريكيين بسبب أمراض يمكن علاجها عادة.

وشملت إحصائيات CDC، الفترة من 8 مارس حتى 11 أبريل في ولايات كولورادو وإلينوي وماريلاند وماساتشوستس وميشيغان ونيويورك ونيوجيرسي.

وفي حالة كون كل الوفيات الإضافية متعلقة بالفيروس، فقد تكون أرقام الإصابة الحقيقية في هذه الولايات أعلى بعشرات آلاف من المعدلات المسجلة.
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