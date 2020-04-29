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اقتصاد

الانتهاء من أعمال الأساسات العميقة لـ15 برجًا سكنيًا بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:38 ص
منطقة غرب كارفور
منطقة غرب كارفور بالإسكندرية
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آمنة عبدالعظيم

صرح المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة والمشرف على منطقة غرب كارفور بالإسكندرية، بأنه تم الانتهاء من أعمال الأساسات العميقة (الخوازيق) الخاصة بإنشاء عدد 15 برجًا سكنيًا (بدروم + أرضي + 12 دورًا متكررًا) بكل برج.


 وأوضح أحمد إبراهيم إلى أن ذلك يأتى فى إطار تعليمات القيادة السياسية باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتوازي مع عدم تعطيل عجلة الإنتاج بالمواقع الإنشائية لمشروعات الدولة.


وأشار المهندس أحمد إبراهيم، إلى أنه تم التأكيد على مسئولى الشركات المنفذة للمشروع،  بضرورة استمرار العمل بتدابير احترازية للحرص على سلامة وصحة العاملين بالمواقع مع استخدام مهمات الوقاية الشخصية وأدوات التطهير للمكاتب ومواقع العمل.


 كما شدد رئيس جهاز مدينة رشيد على ضرورة تقسيم العمل إلى ورديات لمنع الازدحام والاختلاط، مع المرور المتكرر اليومي من فريق العمل بالجهاز للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية.


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