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شاحنة الأحلام.. مخرج يدخل البهجة على فرنسا خلال الحجر الصحى.. شاهد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:13 ص
احتفالات فرنسا
احتفالات فرنسا
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شيرين عادل

عرضت فضائية يورو نيوز ، لقطات رصدت مجسمة ثلاثية الأبعاد لحيوانات تضيء شوارع باريس أثناء الإغلاق . 

 اختار المخرج والمتخصص في الصور المجسمة، ألكسندر زانيتي، أن يعرض إبداعاته من خلال إضاءة أماكن تاريخية في العاصمة الفرنسية بصور ثلاثية الأبعاد لحيوانات في محاولة لإدخال البهجة على قلوب سكان العاصمة الفرنسية باريس خلال فترة الحجر الصحّي والإغلاق.

ويقول ألكسندر زانيتي "لقد صممت هذه اللوحات لمساعدة الأشخاص في التغلب على فترة الحجر الصحّي التي أرهقت العالم: الشاحنة جعلتها وسيلة لجلب الأحلام .

وأضاف  ألكسندر زانيتي، أن الهدف من هذه اللوحات أيضا الذهاب بها إلى أكثر عدد ممكن من المدن، حتى يتمكن الناس من رؤية وتحقيق الحلم.


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