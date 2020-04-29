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اقتصاد

التصديري للأسمدة: تقدمنا للتجارة بمذكرة عن تداعيات كورونا على قطاع الكيماويات

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:38 ص
ابو المكارم
ابو المكارم
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ولاء عبد الكريم

أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن المجلس يعد  دراسة عن إنتاج وحجم تصدير قطاع الكيماويات والأسمدة وتأثير أزمة كورونا على القطاع، موضحا أنه سيتم إعداد دراسة تفصيلية عن المعوقات التى يعانى منها الصناعة العاملة بالقطاع.

 

وقال خالد أبو المكارم لـ"صدى البلد"، إن الدارسة سيتم تقديمها لوزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم تقديم رؤية تفصيلية بكيفية مواجهة التداعيات والأسواق البديلة المرشحة عوضا عن الأسواق التي تأثرت بالأزمة العالمية وخطة المجلس خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

 

وقال خالد أبو المكارم، إن المجلس يجري اتصالات شبه يوميه بالمصانع والمصدرين من أجل الوقوف على مدى تأثرهم بالأزمة ومحاولة المساعدة في حل ما يواجههم من مشكلات.

 

وأشاد بقرارات الحكومة الأخيرة في دعم الصناعة، ووصفها بأنها قرارات حكيمة.

 

كما وصف قرار صرف ٣٠٪‏ من مستحقات المصدرين المتأخرة بأنه قرار مناسب جاء في الوقت المناسب، مكن المصانع من مواجهة التكاليف الإضافية الناجمة عن خفض الطاقات الإنتاجية بسبب تقليل عدد ساعات العمل، حيث سيتم توجيه المتأخرات لشراء الخامات وصرف المرتبات.

 

وأثنى على الأداء الإيجابي للسياسة المالية بقيادة البنك المركزي، ومنها تأجيل أي سداد للقروض الصناعية وغيرها لمدة ٦ أشهر وخفض الفائدة على القروض الصناعية لتصل إلى ٨٪،‏ مؤكدا أن أداءه أكثر من رائع.

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