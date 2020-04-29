جهاز مدينة برج العرب الجديدة يدفع بمنافذ متحركة لبيع السلع بأسعار مخفضة

قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة : إن جهاز المدينة قام بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير منافذ بيع متحركة بديلة للأسواق المجمعة بالمدينة لبيع السلع الغذائية لسكان المدينة بأسعار مخفضة.

وأوضح عصام بدوي،أنه تم توفير سيارات مخصصة لبيع اللحوم وأخرى لبيع الخضروات والدواجن لتقديم الخدمة داخل أحياء المدينة، وذلك استكمالًا لجهود الدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتعليمات الدولة بمنع أي تجمعات تؤدي إلى انتشار العدوى بالفيروس.

وأضاف المهندس عصام بدوي أن جهاز مدينة برج العرب الجديدة، قام بالاشتراك مع شرطة التعمير وقسم شرطة برج العرب، بفض سوقي الأربعاء والجمعة ومنع إقامة أي أسواق أو تجمعات تؤدي إلى تجمع لسكان المدينة أو المترددين عليها تحت أي مسمى، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.

وأكد المهندس عصام بدوي أن جهاز المدينة مستمر في التعاون مع كافة أجهزة الدولة لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لأهالي المدينة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمكافحة انتشار الفيروس.