AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

جهاز مدينة برج العرب الجديدة يدفع بمنافذ متحركة لبيع السلع بأسعار مخفضة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:40 ص
جهاز مدينة العبور
جهاز مدينة العبور
Advertisements
آمنة عبدالعظيم

قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة : إن جهاز المدينة قام بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير منافذ بيع متحركة بديلة  للأسواق المجمعة بالمدينة لبيع السلع الغذائية لسكان المدينة بأسعار مخفضة.

 وأوضح عصام بدوي،أنه تم توفير سيارات مخصصة لبيع اللحوم وأخرى لبيع الخضروات والدواجن  لتقديم الخدمة داخل أحياء المدينة، وذلك استكمالًا لجهود الدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتعليمات الدولة بمنع أي تجمعات تؤدي إلى انتشار العدوى بالفيروس.

وأضاف المهندس عصام بدوي أن جهاز مدينة برج العرب الجديدة، قام بالاشتراك مع شرطة التعمير وقسم شرطة برج العرب، بفض سوقي الأربعاء والجمعة ومنع إقامة أي أسواق أو تجمعات تؤدي إلى تجمع لسكان المدينة أو المترددين عليها تحت أي مسمى، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.

وأكد المهندس عصام بدوي أن جهاز المدينة مستمر في التعاون مع كافة أجهزة الدولة لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لأهالي المدينة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمكافحة انتشار الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنكمل بعض.. جهاز مدينة ١٥ مايو يطلق مبادرة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة

شاهد.. سيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية والخضراوات بأسعار مخفضة في القليوبية

لمنع التجمعات.. رئيس جهاز برج العرب الجديدة والقيادات الشرطية يطمئنون على إغلاق الحدائق والمتنزهات

شاهد.. ماذا فعل مسئولو "برج العرب" لمنع التجمعات بالحدائق

ترشيحاتنا

الإفتاء: خلع الأسنان في نهار رمضان لا يبطل الصوم بشرط

نشرة الفن.. دليل جديد يكشف فبركة رامز مجنون رسمي.. دينا الشربيني تتصدر تويتر

بعد نجاحة على القرود.. أكبر شركة أمصال في العالم: سننتج 60 مليون جرعة من لقاح كورونا

دولة تكشف عن سلاح جديد ضد كورونا

الكويت تزف بشرى سارة حول شفاء كورونا

أشهر مشاكل البسبوسة وكيفية حلها قبل وبعد التسوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الكشف عن حملها فى الشهور الأولى.. أجرأ 10 صور لجيجي حديد برفقة زين مالك

بـ الجينز المقطع.. نيللى كريم تفاجئ متابعيها بفيديو على tik tok

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تظهر تغير ملامح حلا شيحة