بسبب كورونا.. طلاب كليات الفنون يحتفلون برمضان "اون لاين"

فى مثل هذا الوقت من كل عام تستعدالكليات الفنية بالجامعات المصرية لإقامة العديد من الحفلات احتفالا بحلول الشهر الكريم، ولإبراز مواهب طلابها و اكتشافها .





وبسبب انتشار فيروس كورونا المستجد منعت هذه الحفلات بسبب منع التجمعات للحفاظ على أرواح الطلاب.





ولكن لم تمل الكليات و لم تيٱس حيث لجٱت كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان لنشر أغنية "رمضان جانا" على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي تعبيرا عن السعادة والاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك .





وقدم طلاب كلية التربية الموسيقية اغنية رمضان جانا بتوزيع موسيقى جديد للإعلان عن قدوم الشهر الفضيل و تعد من أجمل الأغنيات وأكثرها شهرة فى المجتمع المصرى والعربى والتي قدمها قديمًا الفنان محمد عبد المطلب.



