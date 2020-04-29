إزالة 15 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة في البحيرة

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها فى تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد المتعدين .





وشدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة ، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتاكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( ادكو - الدلنجات - دمنهور - الرحمانية - رشيد ) عن إزالة 15 حالة تعد على مساحة 2083 م2 تضمنت إزالة 5 حالات تعد بمساحة 916 م بقرية الساحل برشيد.





وتم إزالة عدد 5 حالات تعد بالبناء على أرض أملاك الدولة بمساحة إجمالية ( 437 م2 ) بإدكو عبارة عن مباني من الحجارة البيضاء والأعمدة الخرسانية بدون سقف علي أرض ملك الري وأساس وسور من الحجارة البيضاء وحوائط وجدران بدون سقف.





وتمكنت الحملة فى الدلنجات من إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 340 متر بالدلنجات عبارة عن مبان مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.





وفى الرحمانية تم إزالة حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 300 متر بالرحمانية وتم إزالة حالة تعد بمساحة 90 م بعزبة حنا التابعة للوحدة المحلية لقرية نديبة بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت.





ويهيب المحافظ المواطنين بعدم استغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع كل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة لردع المخالفين.