حسام فريد: تفعيل مبادرة خليك في مصنعك لدفع عجلة الإنتاج ضرورة

أكد المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية السابق، أهمية مبادرة "خليك في مصنعك تحمي أسرتك"، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية ودعم الصناعة الوطنية.

وقال فريد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن "الفترة الحالية تحتاج منا تكاتف جميع أجهزة الدولة مع المصنعين للحفاظ على الصناعة والعمالة المدربة التي تزيد من معادلات الإنتاج".

ولفت إلى "أهمية تشجيع توجد الصناعة الوطنية وتلبي احتياجات السوق المصرية ، لذا أدعم المبادرة التي تحث على تحقيق ذلك".

وأوضح أن تنفيذ المبادرة يحتاج إلى الاستفادة من بعض المبادرات الوطنية التي تدعم الصناعة من خلال تحمل جزء من التكلفة المادية لإعاشة العمل في المصانع لمدة ١٤ يوما كعزل صحي لهم سواء من خلال توفير سكن لهؤلاء العمال أو من خلال توفير بعض الوجبات.