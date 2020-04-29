ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم تعافي أسعار النفط

مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بتعافي أسعار النفط العالمية بعد خسائر قاسية دامت على مدار اليومين الماضيين، وآمال بشأن تأكيد الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه المرتقب اليوم استمرار تدابير التحفيز النقدي لتحجيم التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا . ارتفعتخلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بتعافيبعد خسائر قاسية دامت على مدار اليومين الماضيين، وآمال بشأن تأكيدخلال اجتماعه المرتقب اليوم استمرار تدابير التحفيز النقدي لتحجيم التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي جائحة





العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 10.37% أو بمقدار 1.28 دولار إلى 13.62 دولار للبرميل بعدما أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي الصادرة مساء أمس ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 9.98 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين كان متوقعا ارتفاعها بمقدار 12 مليون برميل . وعلى صعيد النفط، ارتفعتتسليم يونيو بنسبة 10.37% أو بمقدار 1.28 دولار إلى 13.62 دولار للبرميل بعدما أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي الصادرة مساء أمس ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 9.98 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين كان متوقعا ارتفاعها بمقدار 12 مليون برميل .





الفيدرالي الأمريكي المقرر في وقت لاحق من اليوم وسط آمال بأن يواصل تدابيره الاستثنائية لمواجهة تداعيات تفشي كورونا والتأكيد على أن الوضع المالي للاقتصاد الأكبر عالميا لايزال تحت السيطرة. وفي سياق أخر، تترقب الأسواق عن كثب نتائج اجتماعالمقرر في وقت لاحق من اليوم وسط آمال بأن يواصل تدابيره الاستثنائية لمواجهة تداعيات تفشي كورونا والتأكيد على أن الوضع المالي للاقتصاد الأكبر عالميا لايزال تحت السيطرة.





الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أقر الشهر الماضي خفضا تاريخيا في معدل الفائدة إلى مستوى صفر- 0.25% بسبب فيروس كورونا وذلك بهدف تعزيز الثقة والحفاظ على القطاع المالي، كما اتخذ البنك سلسلة إجراءات تحفيزية كبيرة وغير مسبوقة لمكافحة تداعيات كورونا وصفت بأنها تتجاوز تلك التي اتخذها إبان فترة الكساد الكبير خلال ثلاثينيات القرن الماضي. وكان مجلسقد أقر الشهر الماضي خفضا تاريخيا في معدل الفائدة إلى مستوى صفر- 0.25% بسبب فيروس كورونا وذلك بهدف تعزيز الثقة والحفاظ على القطاع المالي، كما اتخذ البنك سلسلة إجراءات تحفيزية كبيرة وغير مسبوقة لمكافحة تداعيات كورونا وصفت بأنها تتجاوز تلك التي اتخذها إبان فترة الكساد الكبير خلال ثلاثينيات القرن الماضي.



