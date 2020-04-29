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اقتصاد

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم تعافي أسعار النفط

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:17 ص
الاسهم الاوروبية
الاسهم الاوروبية
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أ ش أ
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بتعافي أسعار النفط العالمية بعد خسائر قاسية دامت على مدار اليومين الماضيين، وآمال بشأن تأكيد الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه المرتقب اليوم استمرار تدابير التحفيز النقدي لتحجيم التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.

وعلى صعيد النفط، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 10.37% أو بمقدار 1.28 دولار إلى 13.62 دولار للبرميل بعدما أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي الصادرة مساء أمس ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 9.98 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين كان متوقعا ارتفاعها بمقدار 12 مليون برميل .

وفي سياق أخر، تترقب الأسواق عن كثب نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقرر في وقت لاحق من اليوم وسط آمال بأن يواصل تدابيره الاستثنائية لمواجهة تداعيات تفشي كورونا والتأكيد على أن الوضع المالي للاقتصاد الأكبر عالميا لايزال تحت السيطرة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أقر الشهر الماضي خفضا تاريخيا في معدل الفائدة إلى مستوى صفر- 0.25% بسبب فيروس كورونا وذلك بهدف تعزيز الثقة والحفاظ على القطاع المالي، كما اتخذ البنك سلسلة إجراءات تحفيزية كبيرة وغير مسبوقة لمكافحة تداعيات كورونا وصفت بأنها تتجاوز تلك التي اتخذها إبان فترة الكساد الكبير خلال ثلاثينيات القرن الماضي.

وأعلن الفيدرالي الأمريكي عن تقديم قروض بقيمة 2.3 تريليون دولار لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا، من المقرر أن يستفيد منها الشركات الصغيرة والكبيرة وكذلك الأسر والولايات المحلية، فيما ذكر رئيس المجلس جيروم باول أن البنك ملتزم ببذل كل ما في وسعه لدعم تدفق الأموال إلى الشركات والأسر من خلال مجموعة كبيرة من برامج التمويل ومن خلال الحفاظ على معدل الفائدة بالقرب من الصفر.
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