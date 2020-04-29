روسيا تسجل أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والإجمالي يتجاوز 99 ألفا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد تسجيل 5841 إصابة جديدة بالفيروس في 82 إقليمًا من أقاليم البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي في عموم روسيا 99 ألفا و399 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم /الأربعاء / بأن العاصمة الروسية (موسكو ) استحوذت على النصيب الأكبر من الإصابات الجديدة، التي بلغت 2220 إصابة ، مشيرا أيضا إلى تسجيل 686 إصابة بالفيروس بضواحي العاصمة ، و290 إصابة في مدينة "سان بطرسبورج".

وأضاف البيان أن 1830 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات يوم أمس / الثلاثاء/ ، ليبلغ إجمالي الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بالفيروس في عموم روسيا 10286 شخصا،.

وأشار إلى تسجيل 108 حالات وفاة بفيروس "كورونا " المستجد في أمس /الثلاثاء / ليصل إجمالي الوفيات 972 شخصا.