AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا تسجل أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والإجمالي يتجاوز 99 ألفا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد تسجيل 5841 إصابة جديدة بالفيروس في 82 إقليمًا من أقاليم البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي في عموم روسيا 99 ألفا و399 إصابة. 
وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم /الأربعاء / بأن العاصمة الروسية (موسكو ) استحوذت على النصيب الأكبر من الإصابات الجديدة، التي بلغت 2220 إصابة ، مشيرا أيضا إلى تسجيل 686 إصابة بالفيروس بضواحي العاصمة ، و290 إصابة في مدينة "سان بطرسبورج".
وأضاف البيان أن 1830 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات يوم أمس / الثلاثاء/ ، ليبلغ إجمالي الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بالفيروس في عموم روسيا 10286 شخصا،.
وأشار إلى تسجيل 108 حالات وفاة بفيروس "كورونا " المستجد في أمس /الثلاثاء / ليصل إجمالي الوفيات 972 شخصا. 
يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق أن خطر انتشار الفيروس "التاجي " في البلاد لم ينته بعد، حيث قرر تمديد نظام العزل الصحي حتى 11 مايو المقبل ، كما كلف الحكومة الروسية بوضع تدابير جديدة تستهدف دعم الاقتصاد وتقديم العون للمواطنين ، وإعداد توصيات بشأن التخفيف التدريجي لإجراءات العزل العام بحلول الخامس من مايو المقبل .
Advertisements

ترشيحاتنا

فيديو مسرب.. حقيقة وفاة كيم جونج أون وتحركات من كوريا الشمالية

ليس الخفاش.. عالم ألماني يكشف المصدر المحتمل لفيروس كورونا

خلال شهر.. شركة عملاقة تعلن موعد طرح لقاح كورونا

وفاة عرفان خان بمرض السرطان .. 10 معلومات لا تعرفها عن نجم بوليوود

الأهلي يطلب 51 مليون جنيه للاستغناء عن أزارو نهائيا

وفاة كيم وتولي شقيقته.. ماذا يدور داخل الحزب الحاكم في كوريا الشمالية؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف إنساني.. معلمة أمريكية تتولى رعاية طفل حديث الولادة بعد إصابة عائلته بالكامل بـ كورونا

بعد الكشف عن حملها فى الشهور الأولى.. أجرأ 10 صور لجيجي حديد برفقة زين مالك

بـ الجينز المقطع.. نيللى كريم تفاجئ متابعيها بفيديو على tik tok