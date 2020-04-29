برلماني: قتل صحفي حقوقي داخل سجن الهامور القطري يفضح ديكاتورية نظام الحمدين

أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن وفاة الصحفي والمعارض الحقوقي فهد بوهندي داخل سجن الهامور القطري إثر احتجازه وتعذيبه يكشف بوضوح الوجه القبيح لنظام الحمدين الذي يتاجر بملفات حقوق الإنسان عبر تمويل بعض المنظمات المشبوهة في الوقت الذي يمارس فيه قمع الحريات جهارا نهارا داخل بلاده وماحدث في سجن الهامور خير شاهد.





وأوضح رئيس اتصالات البرلمان فى بيان، له، أن قناة الجزيرة القطرية لم تفتح فمها بكلمة واحدة على هذه الواقعة المشينة التي انتفضت لها كافة المنظمات العربية والخليجية للحقوق وهو أمر يكشف بوضوح إزدواجية النظام القطري الذي يتشدق بدعم الحريات بينما يلتصق به تهم التعذيب والقتل داخل السجون للمعارضين.





وأضاف : تعرض الصحفي بوهندي وفقا للتقارير إلي الضرب داخل زنزانة انفرادية بالسجن وأصيب بجروح حتي مات بسبب التعذيب وإمعانا في الظلم والقهر تم منع اهله من دفنه ليدفن في منطقة غير معلومة.

وطالب بدوي المجتمع الدولي وكافة الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة حرصا علي مصير سجناء اخرين معارضين للنظام القطري داخل سجن الهامور حتي لايلقوا مصير الصحفي بوهندي.





كما طالب بدوي بإجراء تحقيق مستقل ومحايد لكشف المتورطين داخل النظام القطري في قتل الصحفي المعارض والذي تم وضعه داخل السجون تعسفيا لمدة 3 سنوات وتم حرمانه من ابسط حقوق الإنسان ومؤخرا قتل تحت التعذيب دون ان نري كلمة واحدة علي منبر الجزيرة المشبوه.