البرلمان ينظر في قرار إعلان حالة الطوارئ.. صلاحيات جديدة للرئيس بعد تعديل القانون.. بينها منع التجمعات.. و4000 جنيه غرامة مخالفي القرار

للرئيس الحق في حظر التجمعات وغلق بعض المناطق بموجب حالة الطوارئ

بعد إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.. الحبس والغرامة عقوبة مخالفي القرار

لا يحق الطعن على الأحكام المتعلقة بقانون الطوارئ









يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، للنظر في قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعلان حالة الطوارئ، والذي بموجبه يعطي الرئيس مجموعة من الصلاحيات، والتي تم تعديلها مؤخرًا، بعد ظروف أزمة فيروس كورونا، إلى جانب عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية.





حيث نص قانون الطوارئ رقم 169 لسنة 1958، على مجموعة من الصلاحيات التي يحق لرئيس الجمهورية اتخاذها متى أعلنت حالة الطوارئ، والتي جاءت كالتالي:





لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ومن هذه التدابير على وجه الخصوص الأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها، على أن يكون ذلك مقصورًا على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي.





تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها، وإخلاء بعض المناطق أو غلقها.





حظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.





لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.





يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة.





ثالثًا: يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.





يجوز للرئيس عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.





كما أعطى القانون الحق لرئيس الجمهورية في إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.





إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيًا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.





ويجوز للرئيس بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.





عقوبة مخالفة قرار الطوارئ