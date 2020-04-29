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محافظات

توريد 44 ألفًا و339 طن قمح لهناجر وصوامع كفر الشيخ

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:05 ص
توريد قمح
توريد قمح
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محمود زيدان
أعلنت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم، أن إجمالي كميات القمح المحلية التي جرى توريدها للصوامع والشون بالمحافظة، وحتى صباح اليوم، بلغت 44 ألفًا و339 طنًا و216 كيلو جرام من القمح.

وقال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وأضاف، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، أن هناك 22 منفذًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ. 

وأشار الهابط، إلى تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ؛ لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد.

ولفت الهابط إلى أن اللجنة تقوم بالمرور على منافذ التوزيع، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، وفقا لتوجيهات المحافظ، الذي شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.
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