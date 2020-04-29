استعدادا لعودة النشاط.. تدريب العاملين بالسياحة على التعامل مع كورونا

قال ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية أنه جار دراسة سيناريو عودة الحراك السياحي لكننا لم نصل إلى نهاية التصورات الموضوعة.





وأكد فوزى فى تصريح لـ«صدى البلد» أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" لا نعلم موعد انتهائها لافتا أنا ندرس تحركات و مواقف الدول الأخرى حول التحرك السياحي فى ظل هذه الجائحة بالإضافة إلى دراسة نصائح منظمة الصحة العالمية و تطابقها مع وزارة الصحة المصرية .





أشار رئيس غرفة المنشآت الفندقية إلى أنهم لم يصدروا أى تعليمات حتى الآن والأمر قيد الدراسة حيث يسعون إلى أفضل حل يتوافق مع الجميع حال إعلان الدولة البدء الجزئى للحراك السياحي عبر البحث و الدراسة.









وأكد أنه بمجرد ما تقرر الحكومة تاريخ فتح وعودة السياحة سيتم تدريب العاملين بالسياحة على التعامل مع كورونا هو جزء هام من الاستعداد لعودة عمل الفنادق و هناك مجموعة عمل على أعلى مستوى تبحث و تدرس بشكل دقيق آليات العمل حال صدور قرار بعودة السياحة.



وحول موقف التعقيمات للمنشأت الفندقية أوضح أن جميع الفنادق فى محافظات مصر تم تعقيمها عبر فرق متخصصة.











