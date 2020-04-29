بمناسبة رمضان.. توزيع 20 ألف كيلو لحوم على الأسر الأشد احتياجا في المنيا

توزع جمعية الأورمان بمناسبة شهر رمضان الكريم 20 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى ونجوع ومدن محافظة المنيا، وذلك بالتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.





وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان، الأربعاء، إن توزيع اللحوم تم على مرحلتين المرحلة الأولى تمت بالفعل وتم فيها توزيع 30 ألف كيلو لحوم، والمرحلة الثانية يتم توزيع فيها 20 ألف كيلو لحوم وذلك عن طريق فرعها بالمحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على الأسر الأكثر احتياجًا في كلا من قرى ونجوع ومدن مراكز المحافظة بحضور مندوب عن وزارة التضامن الاجتماعى وسكرتير عام المحافظة ومدير فرع الأورمان بالمحافظة.





وأشار شعبان إلى أن الجمعية تنفذ خطة متكاملة لتوزيع كراتين مواد غذائية على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومدن محافظة المنيا، حيث تقوم بتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان.



