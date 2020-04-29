حق الشعب..المنيا تسترد 220 فدانا وتزيل 69 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه في استغلال الفترة التي تمر بها البلاد في التعدي على الأراضي التي تخضع لملكية الدولة.

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت أمس الثلاثاء في إزالة 69 حالة تعد بالبناء منها، 12 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنه 2008 على مساحة 1050 متر مربع، و30 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 3028 متر مربع، و 24 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 392 متر مربع، و 3 حالات تعد بالزراعة على أراضي أملاك دولة على مساحة 220 فدان.



