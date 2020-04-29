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محافظات

حق الشعب..المنيا تسترد 220 فدانا وتزيل 69 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:12 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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ايمن رياض
تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه في استغلال الفترة التي تمر بها البلاد في التعدي على الأراضي التي تخضع لملكية الدولة.

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت أمس الثلاثاء في إزالة 69 حالة تعد بالبناء منها، 12 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنه 2008 على مساحة 1050 متر مربع، و30 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 3028 متر مربع، و 24 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 392 متر مربع، و 3 حالات تعد بالزراعة على أراضي أملاك دولة على مساحة 220 فدان.

ووصل  إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الثلاثاء 795 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2811 فدانا و17 قيراطا و20 سهما، و 1554 حالة إزالة مباني بمساحة 163369 متر مربع.

أكد المحافظ أن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في تنفيذ إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرًا أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.
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