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آخر ما توصلت إليه الفرق البحثية بالجامعات للوقاية من كورونا.. ابتكار ماسك قابل للاستخدام أكثر من مرة.. وتصنيع بوابة تعقيم ذاتي للأفراد

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قسم التعليم
بحثان دوليان في مجلة علمية عن اكتشاف مضادات لمواجهة كورونا 
10 ملايين جنيه ترصدها جامعة القاهرة للفرق البحثية 
ابتكار ماسك قابل للاستخدام أكثرة من مرة
تصنيع بوابة تعقيم ذاتي للأفراد 
 
تسعى الجامعات المصرية، إلى استغلال علمائها وباحثيها في إيجاد لقاح أو طرق للوقاية ومواجهة وباء فيروس كورونا العالمي، مستغلة في ذلك معاملها ومواردها المختلفة، لتشجيع الباحثين على الابتكار، في هذا التقرير نرصد بعض من تلك التجارب. 
 
قال سالم غنام الحاصل على المركز الأول بمسابقة بنك الابتكار المصري التابعة لـأكاديمية البحث العلمي، أنه ابتكر ماسك جديد قابل للاستخدام أكثر من مرة عن طريق تغيير الفلتر.
 
تقوم الفكرة على تصنيع كمي باستخدام واسطمبات مصنعة من المونيوم 7075 ، وعن طريقها وباستخدام ماكينات حقن ونفخ بلاستيكية يمكننا انتاج اكثر من 15 ألف كمامة يوميًا قابلة للتعقيم وإعادة الاستخدام  عن طريق تغيير الفلتر فقط.

وأضاف "غنام" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، كما قام فريق العمل بعمل دراسات حول مدى فاعلية الفلتر الذي يتم تغييره ومع ذلك فهناك طرق  محدودة متاحة حول فعالية الأقمشة المتاحة بشكل شائع المستخدمة في أقنعة القماش.
 
وأوضح أن الأهم من ذلك، هناك حاجة لتقييم كفاءات الترشيح التي تسمح  لجسيمات الهواء الجوي في نطاق 10 نانومتر إلى 10 ميكرومتر ، وهو أمر مهم بشكل خاص لانتقال فيروس الجهاز التنفسي.
 
واستكمل: "أجرينا هذه الدراسات للعديد من الأقمشة الشائعة بما في ذلك القطن ، والحرير ، والشيفون  ، والمواد التركيبية المختلفة ، ومجموعاتها".
 
 وأوضح  أنه على الرغم من أن كفاءات الترشيح لمختلف الأقمشة عند استخدام طبقة واحدة تراوحت من 5 إلى 80٪ و 5 إلى 95٪ لأحجام الجسيمات <300 نانومتر و> 300 نانومتر ، على التوالي ، تحسنت الكفاءات عند استخدام طبقات متعددة وعند استخدام مزيج محدد من الأقمشة المختلفة نحن نتوقع أن الأداء المحسن للهجين يرجع على الأرجح إلى التأثير المشترك للترشيح الميكانيكي والإلكتروستاتيكي.
 
أشار إلى أنه القطن يعتبر هو المادة الأكثر استخدامًا لأقنعة القماش ، أفضل أداءً عند كثافة نسج أعلى (أي عدد الخيوط) ويمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في كفاءة الترشيح. 
 
تشير الدراسة أيضًا إلى أن الفجوات (كما يحدث بسبب عدم ملاءمة القناع) يمكن أن تؤدي إلى انخفاض أكثر من 60 ٪ في كفاءة الترشيح  .
 
ويعمل فريق العمل الان على  توثيق كافة الدراسات والشهادات ليتم تحويله إلى منتج نهائي في السوق المصري حل مشكلة نقص الكمامات والحصول على كفاءة اعلى من الكمامات القطنية المتاحة في الأسواق، كما تم مراعات كافة  علوم الارجنومكس من اجل الحصول على اكبر قدر من الراحة لاستخدم القناع فترة اطول بدون تعب او تأثير بعلامات على الوجه.
 
 الفريق يتشكل من المهندس سالم غنام ، المهندس احمد الشامي ، الدكتور ابانوب جمال ، المهندس باهي النسر ، الدكتورة سارة الداخلي ، الدكتورة فاطمة موسى.
 
وفي السياق نفسه ،هنأ الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، الفرق البحثية الفائزة بالتمويل من أكاديمية البحث العلمي ضمن مبادرة "طبق فكرتك" لإيجاد حلول ابتكارية لحل مشكلة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت جامعة الإسكندرية، عن فوز مشروعان بالتمويل من الأكاديمية لتصنيع جهاز تنفس صناعي محلي بمصر.
 
وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجامعة على المشاركة الفعالة من أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والخريجين، وبالتعاون مع وحدة إدارة المشروعات بالجامعة.
 
وأشار رئيس الجمعة في تصريح له، أن وحدة إدارة المشروعات بالجامعة قد قامت بعقد جلسات تعريفية بتقنية الفيديو كونفرانس للباحثين فى هذا المجال.

وكان طلاب بجامعة الإسكندرية قد نجحوا في تصنيع بوابة تعقيم ذاتي للأفراد، ما يقلل من فرص انتقال العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".


من ناحية أخرى أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بدعم الفرق البحثية المشكلة من الجامعة لإيجاد لقاح أو مصل لعلاج فيروس كورونا  المستجد (كوفيد 19) ، بمبلغ 10 ملايين جنيه ، وذلك  لاستمرار مواصلة الجهود البحثية وتوفير احتياجاتها اللازمة لاستكمال الأبحاث العلمية الجارية.
 
وقال الدكتور الخشت، إن الفرق البحثية بجامعة القاهرة والتي تتشكل من 25 باحثًا وعالمًا  تضم عدد من أساتذة كليات العلوم والطب والصيدلة والمعهد القومي للأورام، وتواصل عملها البحثي داخل معامل الجامعة لإيجاد علاج لفيروس كورونا، مؤكدًا على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى جهود كافة الباحثين والعلماء لان الحال والعبور من الأزمة الحالية ومواجهة فيروس كورونا لن تأتي إلإ من خلال البحث العلمي.
 
وأوضح أن جامعة القاهرة تولي اهتمام كبير بالبحث العلمي في كافة المجالات خلال الفترة الماضية، خاصة البحوث التطبيقية حيث تقوم استراتجية الجامعة على البحوث ذات المنفعة العامة وليس البحوث للنشر العلمي الدولي فقط، والآن جاء الدور الأكبر للبحث العلمي لإنقاذ البشرية وليس المنفعة العامة فقط بحيث يأتي البحث العلمي على رأس الأعمال الصالحة، بل أوجبها الآن، مشيرا إلي أن إدارة الجامعة لديها ثقة كبيرة في علمائها وباحثيها في التوصل إلى لقاح أو مصل لمواجهة فيروس كورونا خاصة، وجميعًا ننتظر الحل.
 
وأكد  علي أن جامعة القاهرة لن تبخل بجهد علمائها أو ما تتطلبه من ميزانيات لإيجاد حل علمي لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلي إنه حتي الآن  صدر من الفريق البحثي بحثان من الجامعة للدكتور عبده الفقي الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء الحيوية بكلية العلوم، حول إعادة استعمال مضاد (HCV) ومثبطات النوكليوتيدات ضد COVID-19) وتم نشر البحث في مجلة علوم الحياة الدولية Life Sciences ، وبحث آخر حول (التنبؤ بمكان الإرتباط بين بروتين spike الخاص بكورونا المستجد والمستقبل الخلوي GRP78)، ونشر في مجلة Journal of Infection الدولية.
 
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الفريق البحثي للأستاذ المساعد بقسم الفيزياء الحيوية، انتهى إلى التنبؤ بمكان الإرتباط بين بروتين spike الخاص بكرورنا المستجد والمستقبل الخلوي GRP78، الذي قد يمثل أحد طرق دخول الفيروس للخلية العائل عن طريق زيادة نسبة البروتين GRP78 والذي يكون مرتبطا بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام، وقد يكون المسئول عن زيادة نسبة معدلات الإصابة والوفاة وبالتالي نحتاج إلى الحصول علي بروتين spike حتى يمكن إثبات وتطبيق هذه النتائج عمليًا لإنتاج دواء مضاد للإرتباط، ويمكن استخدام نفس البروتين لإنتاج أمصال.
 
وأشار الدكتور الخشت، إلى أن البحث الثاني بعنوان (اعادة استعمال مضاد (HCV) ومثبطات النوكليوتيدات ضد COVID-19) انتهى فيه الباحث إلى التوصل إلى بناء نموذج بروتين البلمرة الخاص بفيروس كورونا المستجد والضروري لدورة إصابة الفيروس داخل خلية العائل، كما توصل إلى أنه بناء على التشابة في التتابع الجيني لبروتين البلمرة بين فيروس كورونا وفيرس SARS فقد تم استخدام الأدوية المضادة للفيروسات لإستهداف بروتين البلمرة الخاص بفيروس كورونا المستجد، وأوصى البحث باستخدام أدوية مثل Sofosburvir و Remdisivir و Ribavirin لاعطاء نتائج بفاعلية ضد فيروس كورونا المستجد، وامكانية تطبيق إستخدام هذه الأدوية على خلايا ( Cell Line ) ومن ثم تطبيقها على التجارب السريرية.

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