لإعادة المصريين العالقين.. 3 رحلات طيران استثنائية تغادر مطار القاهرة إلى باريس والمالديف وجوهانسبرج.. وعودة الرحلات إلى مرسى علم لعزل المصريين القادمين 14 يوما

رحلات طيران تغادر القاهرة اليوم إلى 3 دول

مصر للطيران تسير رحلة إلى جوهانسبرج

شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني تسير رحلتين إلى باريس والمالديف

22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين حتى نهاية أبريل





تغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 3 رحلات طيران استثنائية، لعودة المصريين العالقين في باريس والمالديف وجوهانسبرج، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.





وتسير مصر للطيران رحلة إلى جوهانسبرج، بينما تسير شركة "اير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، رحلتين أحدهما إلى باريس والأخرى إلى المالديف.





ومن المقرر أن تعود الرحلات إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوم وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.





وتسير وزارة الطيران المدنى، بدءا من يوم الثلاثاء، الموافق 21 أبريل وحتى نهاية أبريل الجاري، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.





وتأتي قائمة الدول التي سيتم عودة المصريين العالقين، كالآتي: "بيروت - الرياض - واشنطن - كازابلانكا - أمستردام - موسكو - البحرين - بومباي - جوانزو - فرانكفورت - المالديف - واشنطن - جوهانسبرج - بانكوك - كوالالمبور - أثينا - بلجراد - الجزائر - برشلونة - كييف - جاكرتا - أديس أبابا - نيروبي".



