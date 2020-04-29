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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بالقوصية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:10 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تطوير طريق مسار إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة بقرية مير بالقوصية والتي تم الانتهاء من مرحلتها الأولى بطول 1 كم بتكلفة مالية 6,5 مليون جنيه شملت تطوير وتبطين وتدبيش ترعة القوصية والمؤدية إلى دير المحرق إحدى محطتي مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة .

وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الإرث الإنساني ولتحقيق التنمية المستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس نصر طبيخ رئيس المنطقة السابعة للطرق والكبارى بمحافظة أسيوط والمهندسة هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف وصيانة الطريق ورد الشىء لأصله والتي تجرى بالطريق ثم تفقد المرحلة الأولى من الطريق والتي تم الانتهاء منها بإنشاء سور بطول 1 كم على ترعة القوصية بعد توسعتها وتبطينها وتدبيشها موجهًا بوضع خطة عاجلة لاستكمال تطوير باقي الطريق والانتهاء من رصفه على أن يتم استكمال باقي الطريق بإجمالي 5 كم بتكلفة 55 مليون جنيه.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار العمل بالطريق ومراعاة الاشتراطات الفنية للرصف قبل استلام العمل وتوجيه رئيس مركز ومدينة القوصية بمتابعة تنفيذ الأعمال والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد واستكمال أعمال الصيانة التي تتم للطريق مشيرًا إلى أن المحافظة حظيت بوجود محطتين من محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بـ "دير المحرق بالقوصية ودير السيدة العذراء بدير درنكه" وذلك ضمن 25 موقع لرحلة العائلة المقدسة بمصر بطول 3500 كيلو متر قطعتها العائلة المقدسة ذهابًا وإيابًا .

مؤكدًا أن إحياء هذا المسار هو بمثابة تنمية حقيقية وحفاظًا على إرث إنساني ملكيته للإنسانية مؤكدًا على استكمال أعمال الصيانة والرصف للطرق الواقعة في مسار رحلة العائلة المقدسة وبخاصة طريق "القوصية – مير" بطول 5 كم والذى تم رصد مبلغ 55 مليون جنيه لتطويره ورفع كفائته وتوسعة الطريق من أول فم ترعة القوصية أول طريق الدير ومير حتى عزبة أنطون بالإضافة إلى توسعة الطريق على ترعة القوصية 3 متر وعمل سور حضارى للطريق.
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بالقوصية
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بالقوصية
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بالقوصية
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بالقوصية
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بالقوصية
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