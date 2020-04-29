حملة مكبرة لفض سوق شهيرة في الغربية.. تفاصيل

أعلن ديوان مجلس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب أحمد المغاوري اليوم، الأربعاء، شن حملة مكبرة موسعة بأسواق التوت بقرية صرد، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الإقليم، بمنع التجمعات والتكدس والوقاية من أخطار "كورونا".





وأكد "المغاوري" أنه تم فض كافة التجمعات وتطهير جميع الأماكن المجاورة.





وقال رئيس مجلس المدينة إنه تم التنبيه على التجار والمواطنين بتسويق وبيع منتجاتهم بعيدا عن التجمعات، وتطهير وتعقيم الأواني الخاصة بهم والسيارات قبل وبعد الاستخدام لمنع انتشار الفيروسات والأمراض وحفاظا على صحتهم وسلامة المواطنين.





جدير بالذكر أن محافظ الغربية شدد على ضرورة استمرار عمليات التطهير والتعقيم على مستوى مجالس ومراكز المدن بقرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون والسنطة وقطور وسمنود.