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محافظات

في 15 شونة وصومعة.. توريد 31 ألف طن قمح بالجيزة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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محمد الصاحى
أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن إجمالى ما تم توريده من قمح محلى بالشون والصوامع الواقعة بنطاق المحافظة بلغ حتى الآن نحو 31 ألف طن.

وأكد راشد في بيان، الأربعاء، انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة وأن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الأقماح المحلية بالشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة يوميًا. 

كما أكد راشد أن الإجراءات المشددة التى تم تنفيذها من قبل المحافظة وأجهزة التفتيش ومديريتى الزراعة والتموين ساهمت بشكل كبير في تحقيق زيادة فى توريد القمح مؤكدًا أن هناك متابعة يومية للتأكد من سير عمليات التوريد للشون والصوامع بشكل سليم والقضاء على أى مشكلات أو معوقات على الفور .

وأشار راشد إلى أنه لن يتهاون فى مواجهة أى حالات تقصير مشددًا على ضرورة الحفاظ على جودة المحاصيل التى يتم جمعها والتأكد من سلامتها قبل التخزين والمتابعة الصارمة وإتخاذ الإحتياطات اللازمة لضمان أعلى مستويات الجودة وعدم إختلاطها بالمخلفات طوال فترات التخزين .

وأوضح أن السعة التخزينية للصوامع والشون بالمحافظة تصل إلى 244 ألف طن فيما يوجد بالمحافظة 15 صومعة وشونة تستقبل محصول القمح هذا العام وتقع بنطاق الواحات البحرية – بولاق الدكرور - أوسيم - الصف - قسم الجيزة - أطفيح - منشاة القناطر - إمبابة.
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