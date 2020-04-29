في 15 شونة وصومعة.. توريد 31 ألف طن قمح بالجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن إجمالى ما تم توريده من قمح محلى بالشون والصوامع الواقعة بنطاق المحافظة بلغ حتى الآن نحو 31 ألف طن.





وأكد راشد في بيان، الأربعاء، انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة وأن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الأقماح المحلية بالشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة يوميًا.





كما أكد راشد أن الإجراءات المشددة التى تم تنفيذها من قبل المحافظة وأجهزة التفتيش ومديريتى الزراعة والتموين ساهمت بشكل كبير في تحقيق زيادة فى توريد القمح مؤكدًا أن هناك متابعة يومية للتأكد من سير عمليات التوريد للشون والصوامع بشكل سليم والقضاء على أى مشكلات أو معوقات على الفور .





وأشار راشد إلى أنه لن يتهاون فى مواجهة أى حالات تقصير مشددًا على ضرورة الحفاظ على جودة المحاصيل التى يتم جمعها والتأكد من سلامتها قبل التخزين والمتابعة الصارمة وإتخاذ الإحتياطات اللازمة لضمان أعلى مستويات الجودة وعدم إختلاطها بالمخلفات طوال فترات التخزين .



