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أخبار البلد

نقيب السياحيين لـ«صدى البلد»: أتوقع الإعلان عن عودة الرحلات تدريجيا خلال شهر رمضان

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:02 م
السياحة فى مصر -
السياحة فى مصر - ارشيفية
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محمد الاسكندرانى
توقع باسم حلقة، نقيب السياحيين صدور قرار خلال شهر رمضان الجاري بفتح تدريجي لعودة السياحة الداخلية والعالمية بنسبة تبدأ بـ25% إشغال على أن تبدأ الحجوزات لـ إجازة عيد الفطر مع الأخذ فى الاعتبار اشتراطات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

أكد حلقة فى تصريح لـ«صدى البلد» أن حال أقرت الحكومة عودة الحراك السياحي سيكون هناك اشتراطات وضوابط صحية تطبق على العاملين والسائحين بشكل يومي للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" مشيرا إلى أنه جار دراسة ذلك بين العديد من الجهات المتخصصة .

أضاف نقيب السياحيين أنه فى حالة الاشتباه باصابة احد العاملين أو السائحين سيتم ابلاغ وزارة الصحة فورا للتعامل مع الحالة.

تابع أن ادارة العجلة الاقتصادية والسياحية ببطئ أفضل من توقفها لافتا ان  عودة الحراك السياحي سيوفر على الأقل تكلفة تشغيل المنشأة , أجور العمال، لافتا أن استمرار تجميد الفنادق و الشركات أفاد أنه سيكون لها آثار وخيمة على القطاع السياحى .


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