AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

80 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:12 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 80 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5957.

كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 93657.



وقالت منظمة مجاهدي خلق المعارضة الإيرانية في الخارج إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران يتجاوز بمراحل الأرقام الرسمية المعلنة من وزارة الصحة.

وذكر المنظمة في تقرير لها إن عدد المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا في 298 مدينة إيرانية يتجواز 35.800 شخص.

وأضافت أن عدد وفيات كورونا في العاصمة طهران بلغ 5950 شخصا، وفي خراسان الرضوية 2860، وفي جيلان 2590، وفي أصفهان 2350، وفي مازندران 2305، وفي أذربيجان الشرقية 1450، وفي سيستان وبلوشستان 750، وفي أردبيل 670، وفي يزد 530 شخصًا. 

وأشارت خلق إلى إعلان وزارة الصحة أن "127 منطقة هي منطقة بيضاء، وأعلنت الوزارة رسميًا أنه بحلول أوائل مايو أو منتصف رمضان، يمكن إعادة فتح المساجد والمواقع الدينية والأضرحة وصلاة الجمعة وفقا لبروتوكولات محددة"، محذرة من استئناف النظام الإيراني المتاجرة بالدين وسوء استغلال المساجد والأضرحة سياسيًا وماليًا على حساب زيادة انتشار كورونا وتعريض أرواح المواطنين الأبرياء للموت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يفجر صدامات عنيفة بين الأهالي والشرطة شمالي إيران

ارتفاع عدد وفيات كورونا بـ إيران.. والصحة تكشف سبب ظهور الفيروس في البلاد

ارتفاع جديد في عدد وفيات كورونا في إيران

وسائل إعلام إيرانية: إصابة رئيس خدمات الإغاثة الطبية بفيروس كورونا

إيران: ارتفاع ضحايا كورونا لـ 145 وفاة و5823 مصابا

ارتفاع كبير.. إصابات فيروس كورونا في إيران تقفز إلى 23049 شخصًا

ترشيحاتنا

أشهر مشاكل البسبوسة وكيفية حلها قبل وبعد التسوية

لليوم الثالث.. ياسمين صبري تتصدر يوتيوب بفيديو حقق 16 مليون مشاهدة

ما حكم تأخير الغسل من الجنابة إلى بعد الفجر في رمضان .. الإفتاء تجيب

حكم قراءة القرآن دون استقبال القبلة.. علي جمعة يجيب

الأهلي يطلب 51 مليون جنيه للاستغناء عن أزارو نهائيا

مأخوذ من Mentre ero via.. تعرف على نهاية لعبة النسيان لـ دينا الشربينى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل تفشي فيروس كورونا.. تعرف على مزايا الكشف أون لاين ومدى نجاحه

بعد تصدرها تريند تويتر.. أجرأ 10 فساتين لـ دينا الشربيني.. شاهد

موقف إنساني.. معلمة أمريكية تتولى رعاية طفل حديث الولادة بعد إصابة عائلته بالكامل بـ كورونا