80 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 80 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5957.





كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 93657.













وقالت منظمة مجاهدي خلق المعارضة الإيرانية في الخارج إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران يتجاوز بمراحل الأرقام الرسمية المعلنة من وزارة الصحة.





وذكر المنظمة في تقرير لها إن عدد المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا في 298 مدينة إيرانية يتجواز 35.800 شخص.





وأضافت أن عدد وفيات كورونا في العاصمة طهران بلغ 5950 شخصا، وفي خراسان الرضوية 2860، وفي جيلان 2590، وفي أصفهان 2350، وفي مازندران 2305، وفي أذربيجان الشرقية 1450، وفي سيستان وبلوشستان 750، وفي أردبيل 670، وفي يزد 530 شخصًا.





وأشارت خلق إلى إعلان وزارة الصحة أن "127 منطقة هي منطقة بيضاء، وأعلنت الوزارة رسميًا أنه بحلول أوائل مايو أو منتصف رمضان، يمكن إعادة فتح المساجد والمواقع الدينية والأضرحة وصلاة الجمعة وفقا لبروتوكولات محددة"، محذرة من استئناف النظام الإيراني المتاجرة بالدين وسوء استغلال المساجد والأضرحة سياسيًا وماليًا على حساب زيادة انتشار كورونا وتعريض أرواح المواطنين الأبرياء للموت.