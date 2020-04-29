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محافظات

تركيب بوابات تعقيم بحي حدائق القبة.. والمحافظ ملتزمون بتوجيهات الرئيس لحماية المواطن..صور

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:47 م
تركيب بوابات تعقيم
تركيب بوابات تعقيم بحي حدائق القبة
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عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة ملتزمة بتوجيهات رئيس الجمهورية بأن صحة المواطن تأتي في الأولوية وأنه لا تهاون فيما يتعلق باتخاذ كافة التدابير التي تحول دون انتشار فيروس كورونا.

في هذا الإطار تابع المحافظ اليوم تركيب بوابات تعقيم بحي حدائق القبة.

والجدير بالذكر أن عملية تركيب بوابات تعقيم بالأحياء تبنتها محافظة القاهرة وكانت باكورة هذه التجربة بحي باب الشعرية مطلع شهر أبريل الجاري.

وفي سياق آخر تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم مكتب بريد العباسية لمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة والتأكد من تقديم كافة التيسيرات وتوافر كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا للمترددين على مكتب البريد.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كافة التيسيرات لمكاتب البريد اثناء صرف المرحلة الثانية من المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة والتي بدأت يوم 26 أبريل وتستمر حتى 10 مايو القادم بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة.

كما تقدم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين المستحقين للمنحة على صرف مستحقاتهم  بالإضافة إلى تخصيص يوم إضافى لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة فى اليوم المحدد له.

وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة جهزت 253 مدرسة لاستخدامها فى توزيع منحة العمالة المؤقتة عند الحاجة إليها مشيرًا إلى أن القاهرة بها 309 مكاتب بريد تم توزيع العمالة عليها.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور اليومى الدورى على مكاتب صرف منحة العمالة غير المنتظمة والتأكد من تقديم كافة التيسيرات وتوافر كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا حفاظًا على صحة العاملين والمترددين.
تركيب بوابات تعقيم بحي حدائق القبة.. والمحافظ ملتزمون بتوجيهات الرئيس لحماية المواطن..صور
تركيب بوابات تعقيم بحي حدائق القبة.. والمحافظ ملتزمون بتوجيهات الرئيس لحماية المواطن..صور
تركيب بوابات تعقيم بحي حدائق القبة.. والمحافظ ملتزمون بتوجيهات الرئيس لحماية المواطن..صور
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