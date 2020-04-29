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محافظات

السفارة الصينية تهدي كاميرا حرارية للمنطقة الاقتصادية لمواجهة كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:40 م
الجانب الصيني أثناء
الجانب الصيني أثناء إهداء الكاميرا
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انجي هيبة
أهدت السفارة الصينية جهاز كاميرا حرارية، للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لفحص العاملين والمترددين، على مقر المنطقة الاقتصادية في القطاع الجنوبي وذلك في ظل العلاقات الوطيدة والتعاون المشترك بين الجانب الصيني والمنطقة الاقتصادية وما تمثله منطقةTEDA أحد أكبر الاستثمارات الصينية لدى المنطقة الاقتصادية من منصة استثمارية وقاعدة للشركات الصينية.

واستقبل اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبي ممثل المكتب التجاري للسفارة الصينية واستلام الجهاز معبرا عن امتنانه وتقديره للسفارة الصينية وما تقدمه للعالم من رسالة انسانية للوقوف في مواجهة تداعيات الفيروس.  

وتعد هذه الكاميرا من أحدث الكاميرات التي تستطيع الكشف عن الجسم عالي الحرارة لعمل مسح للحمى، حيث تستغرق ثانية واحدة للكشف عن الجسم عالي الحرارة، وبمسافة مناسبة يقلل من خطر العدوى.
السفارة الصينية تهدي كاميرا حرارية للمنطقة الاقتصادية لمواجهة كورونا
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