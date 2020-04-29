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التعامل بالرفق.. علي جمعة يعلق على زيادة العنف بين الأزواج خلال فترة الحظر.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:19 م
على جمعة
على جمعة
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آيات أحمد
وجه الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، كلمة للأزواج لحل المشاكل الزوجية.

وقال: سمعنا شكوى كثيرة من النساء والرجال من حظر التجول الذي نعيشه حيث أن العنف الأسرى ازداد فى العالم كله وذلك يرجع لأننا نمر بمرحلة استثنائية لم نمر بها من قبل.

وأضاف على جمعة، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى، أذكر الرجال والنساء أن النبى صلى الله عليه وسلم فى أدق المواقف دعانا إلى الرفق، حيث مرت جماعة على النبى صلى الله عليه وسلم وهم يسبونه وقالوا " السام عليك يا محمد"،  فقال وعليكم.

وتابع " غضبت السيدة عائشة وأرادت الرد عليهم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاها قائلًا " إنَّ الرفق لا يكون في شيءٍ إلا زانه، ولا يُنزع من شيءٍ إلَّا شانه.

وأكد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله يعطى على الرفق مالا يعطى على العنف، موضحًا أن إذا كان الرسول يتعامل هكذا مع الأعداء والمعتدين فكيف يجب علينا أن نتعامل مع أزواجنا.

ونصح الأزواج بالتعامل مع أهل بيتهم بالرفق واللين، قائلًا  يجب التعامل بالرفق يا عباد الله.
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