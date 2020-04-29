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تعليم

الاقتصاد المنزلى بحلوان ترفع سقف إنتاجها من مستلزمات كورونا الطبية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:38 م
صناعة الكمامات بالاقتصاد
صناعة الكمامات بالاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان
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كريم ناصر
انتجت بكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان، 13ألف و500 كمامة ليرتفع بذلك باكورة إنتاجها فى أسبوع واحد ليصل إلى 19 ألف 500  كمامة و1500 جاون من المستلزمات الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الجائحة تكاتف المصريين من أبناء الوطن فى مواجهة خطر وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا وإقليميا ومحليا حرصت الكلية على مد يد العون للمساهمة فى خدمة الوطن من خلال المشاركة المجتمعية فى سد الحاجات الاساسية من المستلزمات الطبية بمعايير قياسية في الإنتاج وفقا للمواصفات الصحية العالمية.

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يأتى ذلك ضمن مبادرة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بدخول جامعة حلوان مرحلة تصنيع المستلزمات الطبية بالتعاون مع كلية الاقتصاد المنزلي وكلية الفنون التطبيقية و اتحاد الصناعات، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمستشفيات الجامعية (مستشفى 15 مايو، مستشفى بدر)، وأيضًا الإدارة الطبية و العاملين بالجامعة.

كما يأتي ذلك في إطار استكمال الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة حلوان وفى إطار استمرارية العملية الإنتاجية للمستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور خالد القاضى عميد الكلية.
الاقتصاد المنزلى بحلوان ترفع سقف إنتاجها من مستلزمات كورونا الطبية
الاقتصاد المنزلى بحلوان ترفع سقف إنتاجها من مستلزمات كورونا الطبية
الاقتصاد المنزلى بحلوان ترفع سقف إنتاجها من مستلزمات كورونا الطبية
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