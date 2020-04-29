الاقتصاد المنزلى بحلوان ترفع سقف إنتاجها من مستلزمات كورونا الطبية

انتجت ب كلية الاقتصاد المنزلى ب جامعة حلوان، 13ألف و500 كمامة ليرتفع بذلك باكورة إنتاجها فى أسبوع واحد ليصل إلى 19 ألف 500 كمامة و1500 جاون من المستلزمات الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأظهرت الجائحة تكاتف المصريين من أبناء الوطن فى مواجهة خطر وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا وإقليميا ومحليا حرصت الكلية على مد يد العون للمساهمة فى خدمة الوطن من خلال المشاركة المجتمعية فى سد الحاجات الاساسية من المستلزمات الطبية بمعايير قياسية في الإنتاج وفقا للمواصفات الصحية العالمية.





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يأتى ذلك ضمن مبادرة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بدخول جامعة حلوان مرحلة تصنيع المستلزمات الطبية بالتعاون مع كلية الاقتصاد المنزلي وكلية الفنون التطبيقية و اتحاد الصناعات، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمستشفيات الجامعية (مستشفى 15 مايو، مستشفى بدر)، وأيضًا الإدارة الطبية و العاملين بالجامعة.

