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أخبار البلد

السياحة: حملة ترويجية بعنوان "استمتع بأجواء رمضان من بيتك"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:41 م
مسجد بن طولون
مسجد بن طولون
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محمد الاسكندرانى
تطلق وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، حملة ترويجية دعائية للتعريف بطقوس وأجواء الشهر الكريم بالمقاصد السياحية المختلفة في مصر تحت شعار Experience Ramadan From Home ، وذلك علي كافة مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالوزارة والهيئة.

يأتى ذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وتحت عنوان "استمتع بأجواء رمضان من بيتك".

وأوضح المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أن هذه الحملة تهدف إلى تعريف الجمهور العربى والدولى بالأجواء الفريدة للشهر الكريم فى مصر، بالاضافة الي إلقاء الضوء على مظاهر الاحتفال التى لا تخلو منها الشوارع والمنازل والفنادق والمقاهى المصرية، ودعوة العالم للاستمتاع بتلك الأماكن بعد عودة الحركة السياحية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم نشر مقاطع مصورة (فيديوهات) عن بعض المأكولات المصرية من العصور القديمة كل يوم سبت وذلك ابتداء من يوم السبت المقبل، لافتا إلى أنه تم مراعاة تنوع محتوى الحملة الدعائية عن مظاهر وعادات وتقاليد شهر رمضان فى مصر، وكذلك تنوع الشكل الذى يتم تقديم المعلومات به ليكون أكثر تشويقًا وجذبًا لشرائح متعددة من الجمهور المستهدف دوليًا وعربيًا ومحليًا.

وقد تضمن ذلك المحتوى تقديم معلومات عن فوائد الصيام، ومعلومات عن المزارات الأثرية الإسلامية المتنوعة فى صورة لغز أو فزورة مما يعطى مزيد من التواصل والتفاعل مع الجمهور، كما سيتم سرد قصص قصيرة عن نشأة الفوانيس فى مصر والتى ترجع للعصر الفاطمى، وقصص من متحف الفن الإسلامى، بالإضافة إلى عرض وصفات لمأكولات مصرية من العصور القديمة.

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