إزالة فورية لـ 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقويسنا في المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تنفيذ إزالة فورية لعدد3 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بناحية عرب أبوذكري بمركز قويسنا علي مساحة 1050 م2 وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.





يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واستردادها ومنعًا لاستغلال الظروف الراهنة في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.





وأضاف محافظ المنوفية بأن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بلغ 287 حالة، حيث تم تنفيذ 177 حالة تعد على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالى مساحة 6 أفدنة و14 قيراطا، كما تم تنفيذ عدد 87 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بناء بإجمالى مساحة 1015 متر2 .





كما تم إزالة 23 حالة تعدى على الأراضى الزراعية أملاك دولة بمساحة 42 فدانا و7 قراريط وذلك خلال الفترة من 25 مارس وحتى أمس الثلاثاء 28 أبريل الجارى.





هذا وقد أكد محافظ المنوفية استمرار شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، مشددًا على أنه لا تهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة.