تقديم 329 كرتونة مواد غذائية للأسر الخاضعة للعزل الصحي في المنيا

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تقديم 329 كرتونة مواد غذائية مقدمة من مؤسسة صناع الخير بالإشتراك مع شركة we وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي للأسر الخاضعة لإجراءات العزل الصحي بمراكز منيا القمح و أبو كبير وبلبيس وديرب نجم، وذلك للتخفيف عنهم من حدة أزمة كورونا ولسد احتياجاتهم من الغذاء خلال فترة العزل وحرصًا علي توفير سبل الراحة المعيشية لهم.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنيه تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي والمعنوي للمصابين والمتضريين من تداعيات فيروس كورونا، فضلًا عن الاستمرار في حملات التوعية وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بكافة مراكز ومدن المحافظة والتطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للحد من إنتشار الفيروس وتوفير حياة كريمة لهم.





وجه المحافظ وكيلي وزارتي الصحة والتضامن الإجتماعي بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية والمواد الغذائية الجافة لهم وتقديمها بمعرفة الفريق الطبي الوقائي بمديرية الشئون الصحية كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار الفيروس وحفاظًا علي صحة وسلامة الجميع.





ومن جانبه أكد محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ قامت المديرية بتوفير 329 كرتونة مواد غذائية للأسر الخاضعة للعزل الصحي بواقع 109 كرتونه لأسر منيا القمح و 100 كرتونة لأسر أبو كبير و 85 كرتونة لأسر بلبيس و 35 كرتونة لأسر ديرب نجم، بالإضافة إلي مستلزمات طبيه ومطهرات مقدمه من مؤسسة صناع الخير بالإشتراك مع شركة we ليصل إجمالي ما تم تقديمه للأسر الخاضعة لإجرءات العزل الصحي 329 كرتونة مواد غذائية , تقدم لهم من خلال التنسيق مع رؤساء المراكز ومديرية الشئون الصحية لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم في ظل الإجراءات المتخذه معهم طوال فتره الحجر الصحي.