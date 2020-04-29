إطلاق اسم أول شهيد للعاملين بمستشفى العزل بالنجيلة على أحد شوارع مطروح

أطلق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اسم الشهيد ناجى صالح الجراري، على أحد الشوارع الرئيسية بمدينة مرسي مطروح وعلي الوحدة الصحية بوادي الرمل.





وأُطلق اسم ناجي الجراري علي الشارع الجديد بمدينة مرسي مطروح والوحدة الصحية بوادي الرمل مسقط رأسه.





وأكد المحافظ، بحسب بيان، الأربعاء، أن ذلك يأتي تكريمًا وتخليدًا لذكرى الشهيد ناجى صالح الجرارى أمين مخازن الوحدة الصحية بمستشفى النجيلة المركزى الذى توفي على إثر إصابته بفيروس كورونا خلال أداء عمله بالمستشفى.





وقدّم المحافظ التعازى لأسرة شهيد مطروح وكذلك لاهالي مطروح جميعا، لافتًا أن ذلك ليس بغريب علي أبناء مطروح.





وأكد محافظ مطروح انه سيتم مساعدة زوجة الشهيد في إجراء عملية قرنية من خلال الإجراءات والضوابط المعمول بها في هذه العمليات ،مؤكدًا على رعاية محافظة مطروح وبحث وتلبية مطالب أسرته تكريما له.





كما أشاد بدور وجهود جيش مصر الأبيض من اطباء وممرضات وفنيين وجميع العاملين بمنظومة الصحة، مع دعم محافظة مطروح الكامل لكافة مطالبهم تقديرا لما يبذلونه من جهود إنسانية فى الحفاظ على صحة المواطنين.





ووجه محافظ مطروح بالإسراع فى رصف شارع الوحدة الصحية تيسيرا على المواطنين.



