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محافظات

مواعيد وأماكن قطع مياه الشرب في الإسكندرية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:57 م
قطع المياه
قطع المياه
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أحمد عبد العزيز
أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن ضعف وانقطاع المياه بدءا من مساء اليوم الأربعاء، بالمناطق الواقعة على طريق برج العرب الساحلي، بداية من الكيلو 34 وحتى الكيلو 41.

وأفاد بيان صادر عن الشركة اليوم، أنه يجرى قطع المياه عن المناطق المشار إليها بسبب استكمال أعمال تجديد عنابر رافع برج العرب الساحلى.

وأشار بيان الشركة، إلى أن انقطاع المياه سيكون مساء اليوم الاربعاء، فى تمام الساعة 8 مساء.

وبحسب البيان، فإن عملية قطع المياه سيشمل المناطق الواقعة على طريق برج العرب الساحلي، بداية من الكيلو 34 وحتى الكيلو 41.

وطالبت الشركة المواطنين، بتلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.
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