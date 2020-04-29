شاهد.. ما هى قصة المسحراتي وبداية نشأته؟

قال الشاعر أمين فؤاد حداد، إن فكرة برنامج المسحراتى بدأت عام 1964 وعرضتها الإذاعة على صلاح جاهين أولا لتقديمها، لكنه اقترح بتقديم فؤاد حداد بعد خروجه من المعتقل، مشيرا إلى أنه تم اختيار الملحن سيد مكاوى.





وأضاف "فؤاد" خلال لقائه ببرنامج "أهل مصر" المذاع عبر فضائية "سكاى نيوز"، أن فؤاد حداد قدم فكرة المسحراتى من خمسة أجزاء من مقدمة واستهلال ونهاية وقصيدة الشعر ووسط متكرر وموال، موضحا أن فكرة المسحراتى ليس فقط لإقاظ الناس، بل من أجل إيقاظهم من أوضاعهم الاجتماعية وغفلتهم.





وأوضح أن البرنامج ناقش العديد من القضايا المختلفة ومنها القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه تم تقديم 30 قصيدة عن حرب أكتوبر وعرض ثلاث حلقات عن الرئيس السابق جمال عبد الناصر، ثم عرض 15 حلقة بعد حرب 1973.





وأشار إلى أنه فى حرب 1973 قامت الإذاعة بإلغاء جميع البرامج التى كانت موجودة فى شهر رمضان والبدأ فى عرض برامج وطنية منها برنامج "من نور الخيال وصنع الأجيال فى تاريخ القاهرة"، مضيفا إلى أنه فى ذلك الوقت قام فؤاد حداد بكتابة العديد من قصائد حرب أكتوبر منها "مصر داميا مصر" من ألحان سيد مكاوى.





وأفاد أن فؤاد مكاوى كان دائما موجود فى قلب الحدث مع الوطن من حرب 1973 ووفاة جمال عبد الناصر وفى الإجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، متابعا أن أول ديوان له كان عام 1956 بإسم "حنبنى السد"، حيث كان هناك العديد من القصائد التى تناولها وأستوحاها من قضايا عربية عديدة.