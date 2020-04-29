AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الداخلية تضبط ١٧٤ مخالفة فى مجال الغلق أوقات الحظر

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:40 م
الداخلية تضبط ١٧٤
الداخلية تضبط ١٧٤ مخالفة فى مجال الغلق اوقات الحظر
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين

 وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب".

وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (898) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (16) قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

كما تم ضبط (174) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجاريةو غلق (1) مكان نشاط تعليمى مخالف .

 تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط ١٠٨٤ مخالفة غلق للمقاهى والمحال وإغلاق ٣١٢ مركزا تعليميا خلال ٢٤ ساعة

الداخلية : غلق ٧٢ مركز تعليمي وتحرير ٢٨٨ مخالفة مطاعم ومقاهى خلال ٢٤ ساعة

لمواجهة كورونا .. الداخلية تضبط 309 مطاعم ومحال مخالفة وتغلق 87 مركزا تعليميا

لمحاربة كورونا.. ضبط ٣٢٥ مطعما مخالفا.. وإغلاق ٦٥ مركزا تعليميا

الداخلية: ضبط 263 مخالفة غلق محال ومطعم إقرار الحظر خلال ٢٤ ساعة

خلال 24 ساعة.. ضبط 190 قضية مختلفة في مجال غلق المحال و7 مراكز تعليمية

ترشيحاتنا

هجوم جماعي.. عملية طعن في مدينة هاناو الألمانية

لو عاوز تخس.. تناول كوبا من هذا المشروب وشاهد النتيجة

بعد تصدرها تريند تويتر.. أجرأ 10 فساتين لـ دينا الشربيني.. شاهد

لمواجهة كورونا.. صحة البرلمان تبحث رفع سن معاش الأطباء إلى 65 عاما

بنك عوده يبلغ بإيجابية حالة مصابة بكورونا في أحد المباني الإدارية

الكويت تزف بشرى سارة حول شفاء كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دش وحمام.. شاهد سيارات قديمة امتلكت أغرب وأحدث التقنيات

فيروس كورونا يحصد أرواح 3 سيدات من عائلة واحدة خلال 3 أيام.. تفاصيل

لو عاوز تخس.. تناول كوبا من هذا المشروب وشاهد النتيجة