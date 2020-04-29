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محافظات

تنفيذ 14 ألفا و676 مشروعا للشباب بقيمة مليار ونصف في سوهاج

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:39 م
للواء طارق الفقي
للواء طارق الفقي محافظ سوهاج
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خالد رياض
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن تنفيذ 14 ألفا و676 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها مليار و625 مليون و380 ألف جنيه، ضمن مبادرة برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" .

وقال المحافظ أن تلك المشروعات ساهمت في توفير 29 ألفا و635 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، وهى تمثل حجم الإنجازات التي تمت منذ بداية المبادرة وحتى ابريل الجاري.


واضاف ان ذلك يتم في إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء سوهاج.


وأكد "الفقي" أن خدمات برنامج ” مشروعك ” لدعم
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متاحة للشباب للاستفادة منها، من خلال زيارة مقرات المشروع
الموجودة بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.


ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم، ومساعدة المواطنين المترددين على المقرات لتنفيذ مشروعاتهم، وتيسير الإجراءات عليهم؛ لزيادة الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.

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