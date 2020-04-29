وزيرة التعاون الدولي تجتمع مع غرفة التجارة الأمريكية وممثلي 130 شركة

عنوان "جائحة كوفيد-19 : فرصة لإبراز أهمية التعاون متعدد الأطراف"، مع غرفة التجارة الأمريكية بحضور الدكتور شريف كامل، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ، ومن واشنطن، ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، و300 مشارك يمثلون 130 شركة من كبريات الشركات الأمريكية ، إضافة إلى مشاركة من أعضاء مجلس الأعمال المصرى الأمريكى وكل من سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والسويد وبلجيكا وسنغافورة وإيطاليا وكرواتيا والبرازيل وإسبانيا لدى القاهرة. عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس تحت: فرصة لإبراز أهمية التعاون متعدد الأطراف"، مع غرفة التجارة الأمريكية بحضور الدكتور شريف كامل، رئيس، ومن واشنطن، ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، و300 مشارك يمثلون 130 شركة من، إضافة إلى مشاركة من أعضاءالأمريكى وكل من سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والسويد وبلجيكا وسنغافورة وإيطاليا وكرواتيا والبرازيل وإسبانيا لدى القاهرة.





مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى للتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا ، وللتعرف على الخطط المستقبلية لكبريات الشركات الأمريكية فى السوق المصرية ومساهمتهم فى التنمية. وجاء الاجتماع فى إطار جهود وزارة التعاون الدولى لعقد الشراكات متعددة الأطراف معوالمجتمع المدنى للتخفيف من الآثار، وللتعرف على الخطط المستقبلية لكبريات الشركات الأمريكية فى السوق المصرية ومساهمتهم فى التنمية.





العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والتنموية بين مصر والولايات المتحدة، وضرورة العمل على تعزيزها في جميع محاورها المتعددة، بما يصب فى صالح كلا البلدين. وأكدت الوزيرة، أهميةبين مصر والولايات المتحدة، وضرورة العمل على تعزيزها في جميع محاورها المتعددة، بما يصب فى صالح كلا البلدين.





لفيروس كورونا. وألقت الوزيرة، خلال الاجتماع، الضوء على ما قامت به الحكومة المصرية بالنسبة لمنحنى الصحة وتسطيح منحنى الركود من خلال الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية، والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية





انتشار فيروس كورونا ، بتوفير المساندة المالية الميسرة للأسر المصرية والسيولة للشركات للتغلب على احتياجاتهم العاجلة، وتعمل بدأب على الإسراع بوتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق التقدم أثناء أزمة فيروس كورونا وما بعدها. وذكرت أن الحكومة المصرية تقوم بحماية المواطنين من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية الناتجة عن، بتوفير المساندة المالية الميسرة للأسر المصرية والسيولة للشركات للتغلب على احتياجاتهم العاجلة، وتعمل بدأب على الإسراع بوتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق التقدم أثناءوما بعدها.





الآثار السلبية لفيروس كورونا ، مشيرة إلى أن أنظمة التعليم الحديثة التي لحقت بها مصر ساهمت في تيسير استمرار المنظومة عن بعد. وأوضحت الوزيرة، أن نجاح مصر فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى ساهم فى امتصاص، مشيرة إلى أن أنظمة التعليم الحديثة التي لحقت بها مصر ساهمت في تيسير استمرار المنظومة عن بعد.





وذكرت أنه تم التجهيز للمستقبل من خلال وضع برنامج للحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعى والإسراع فى تنفيذ برنامج الشمول المالى والاصلاح الرقمى وتخفيف الأثر على العمالة غير المنتظمة، مؤكدة أنه يجب ألا يتسبب انتشار فيروس كورونا فى عرقلة تنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة لذلك على الشراكات متعددة الأطراف والثنائية تسريع وتيرة الاستجابة العالمية والمحلية لأزمة فيروس كورونا.





وأوضحت الوزيرة، أن مصر ليست جديدة على الأزمات وقد أبدت صلابتها ومرونتها خلال العقد الماضى، مشيرة إلى أن قصة التنمية في مصر تستحق التسجيل ومن خلال الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، وكذلك سيناريو التنمية فى ضوء إطار السرد التنموى الجديد سنمضى قدما.





للاطلاع على العرض الذى قدمته الوزيرة حول الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا باللغة العربية على الرابط التالى:

وباللغة الإنجليزية على الرابط التالى:





وزارة التعاون الدولى ، رؤية جديدة لسرد الشراكات الدولية حتى لا تؤدي جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بعد المخاوف التي أبدتها الامم المتحدة من أن يؤدي تركيز الدول لجهودها في مكافحة الفيروس إلى إغفال تلك الاهداف ما يعتبر خطرا قد يؤدي إلى إحداث آثار سلبية بعد الانتهاء من مرحلة القضاء على وباء فيروس كورونا. وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى إطلاق، رؤية جديدة لسرد الشراكات الدولية حتى لا تؤدي جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بعد المخاوف التي أبدتها الامم المتحدة من أن يؤدي تركيز الدول لجهودها في مكافحة الفيروس إلى إغفال تلك الاهداف ما يعتبر خطرا قد يؤدي إلى إحداث آثار سلبية بعد الانتهاء من مرحلة القضاء على وباء فيروس كورونا.





وأوضحت الوزيرة، أن الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تحدد أطر التعاون المستقبلي بين مصر وشركائها فى التنمية مبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.





وأضافت أن استراتيجية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تهدف إلى إبراز قصص النجاح بين مصر وشركائها فى التنمية فى مختلف المشروعات التنموية، والتى ساعدت على تعزيز النمو الاحتوائى بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.





للاطلاع على العرض التقديمى الذى قدمته الوزيرة حول الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى للشراكة مع المؤسسات الدولية على الرابط التالى:





وردا على عدة أسئلة، أوضحت الوزيرة أن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها مصر لمواجهة انتشار فيروس كورونا حققت توازنا بين حماية المواطنين واستمرار عجلة الإنتاج داخل المصانع مع القيام في الوقت ذاته بالإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية العمالة.





وذكرت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولى تعمل من خلال الشراكة متعددة الأطراف مع مؤسسات التمويل الدولية على مساندة القطاع الخاص للتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، فى ظل حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى التنمية، موضحة أن بعد أزمة فيروس كورونا، عرضت هذه المؤسسات الدولية تمويلات فى صورة خطوط ائتمان على شركات القطاع الخاص لزيادة السيولة.





وأوضحت أن وزارة التعاون الدولى تعمل من خلال الاطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة على التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية على الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية.





وردا على سؤال حول إرسال مصر مساعدات لعدد من الدول، أشارت الوزيرة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون الدولى ومساندة الدول الأصدقاء فى مواجهة الأزمة الحالية.





وأشاد الدكتور شريف كامل، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، بالعرض التقديمى الذى قدمته وزيرة التعاون الدولى، والإجراءات الاحترازية التى قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، واستراتيجية وزارة التعاون الدولى الجديدة للشراكة مع المؤسسات الدولية.



