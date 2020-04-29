مصادرة 5 آلاف كمامة مجهولة المصدر داخل محل لبيع المستلزمات الطبية بالمحلة الكبري

تمكنت مديرية التموين بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين اليوم من ضبط 5 آلاف كمامة مجهولة المصدر داخل محل لبيع المستلزمات الطبية بمدينة المحلة وذلك فى إطار خطة لمواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين على مستوى المحافظة.





كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا بتمكن مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية التموين، من ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى، لحيازته 5000 قطعة كمامة مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين .





كما تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .