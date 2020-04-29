نشرة المرأة والصحة.. علاقة فيروس كورونا بالصدمة التسممية عند الأطفال.. ومدى نجاح الكشف الأون لاين.. وصور تبرز تغير ملامح حلا شيحة

حذر مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة وفقًا لموقع cnbc، من أن فيروس كورونا قد يسبب حالة التهابية جديدة ونادرة عند الأطفال تسمى الصدمة التسممية.
كما أشار موقع cnbc إلى أن بعض الأطفال وليس الكل يعانون من اعراض المرض الالتهابي الجديد "الصدمة التسممية" أو "كاواساكي"، بعد تشخيصهم بالإصابة بـ فيروس كورونا.
مع الظروف الصحية والاقتصادية التى تمر بها البلاد، والحرص على التصدى لوباء فيروس كورونا حول العالم، يحاول العالم أن يستغل التكنولوجيا الحديثة فى كافة المناخى، والابتعاد عن الزحام والأماكن العامة، وحرصًا من الأطباء على متابعة ومراقبة المرضى بشكل كبير قرروا استغلال التكنولوجيا الحديثة من خلال الكشف أون لاين.
منذ تفشي فيروس كورونا وظهرت أعراضه المتداولة بين الأشخاص والمرضى، والتي تتشابه مع نزلات البرد وهي ارتفاع درجة الحرارة والسعال والكحة الشديدة، ولكن مع تزايد عدد المصابين بالفيروس التاجي كورونا، كشفت بعض الدرسات عن وجود أعراض أخرى غير شائعة بين المرضى.
تصدرت النجمة دينا الشربيني تريند موقع تويتر بعد الحلقة الخامسة من مسلسلها لعبة النسيان والتي قدمت خلالها دينا مشهدًا مؤثرًا خلال لقاء رقية بابنها في المستشفى.
تصدرت الفنانة حلا شيحة تريند جوجل بسبب اعترافها بإجراء بعض عمليات التجميل، حيث خضعت لعملية تصغير الأنف ونفخ شفيتها ووجهها بالبوتكس، لتبدو بملامح أكثر حدة وجرأة، وهو ما ظهر عليها واضحًا في مسلسل "خيانة عهد".