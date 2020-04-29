تجرى مديرية الطرق والكبارى بالبحيرة أعمالها فى تنفيذ مشروعات رصف الشوارع والطرق الفرعية والرئيسية بقرى مراكز البحيرة طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة وذلك لتحقيق سيولة مرورية والحد من ظاهرة حوادث الطرق.





وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه جار العمل على إنهاء جميع أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2019 /2020 م وذلك لتحقيق السيولة المرورية و تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.





وشدد محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمنى والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.





وأكد المهندس فايز الجندى مدير عام مديرية الطرق والنقل بالبحيرة على متابعة الانتهاء من أعمال صيانة ورد الشيء لأصله بطريق الطود - ابسوم الشرقية مركز كوم حمادة بطول ١.٣٢٥ كم وبتكلفة إجمالية ٢.١٨ مليون جنيه ضمن خطة الصيانة ورد الشيء لأصله.



