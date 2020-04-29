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توك شو

الصحة الكويتية: تسجيل 300 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بـ كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:48 م
كورونا فى الكويت
كورونا فى الكويت
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا أفادت فيه أن الصحة الكويتية أعلنت عن تسجيل 300 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد.

كانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت الأحد الماضي، تسجيل 183 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3075.

وسجلت الكويت حالة وفاة لمقيم من الجنسية الإيرانية يبلغ من العمر 57 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية بالعناية المركزة منذ 24 يوما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال عبدالله السند الناطق الرسمي باسم الوزارة، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن عدد الحالات المرتبطة بالسفر بلغ 20 حالة، وجميعها قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة.
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