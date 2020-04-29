الصحة الكويتية: تسجيل 300 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بـ كورونا





كانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت الأحد الماضي، تسجيل 183 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3075.





وسجلت الكويت حالة وفاة لمقيم من الجنسية الإيرانية يبلغ من العمر 57 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية بالعناية المركزة منذ 24 يوما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).





وقال عبدالله السند الناطق الرسمي باسم الوزارة، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن عدد الحالات المرتبطة بالسفر بلغ 20 حالة، وجميعها قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة.