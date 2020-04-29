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أخبار البلد

السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات.. صور وفيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:42 م
تطهير وتعقيم القطارات
تطهير وتعقيم القطارات
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حمادة خطاب

واصلت هيئة السكة الحديد أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات بمختلف خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية.


وذلك ضمن الإجراءات الحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا، مع الاستمرار فى توفير ولصق ملصقات التوعية بالمحطات والقطارات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.

كانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا


يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات.. صور وفيديو
السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات.. صور وفيديو
السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات.. صور وفيديو
السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات.. صور وفيديو
السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات.. صور وفيديو
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