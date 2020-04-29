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قطر تسجل 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:48 م
قطر تسجل 643 إصابة
قطر تسجل 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا أفادت فيه أن قطر تسجل  643 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة القطرية منذ يوم الاثنين الماضي، تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 6015، مشيرة إلى حالة وفاة واحدة، وقالت أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 37 حالة.

وأضافت وزارة الصحة عبر حسابها بتويتر، أن عدد الأشخاص الذين تم فحصهم خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 2082، ليصل مجموع الحالات التى تم فحصها 64620.

وأمس أعلنت وزارة الصحة العامة فى قطر، تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات منذ تفشى الوباء فى البلاد إلى 5448 حالة، بينما تم تسجيل 8 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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