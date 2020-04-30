الزراعة من النظارة إلى الوزارة.. عمرها 107 أعوام.. الفرنسي دي بللينو أول نظارها.. ومواجهة الغلاء وجشع التجار أبرز أهدافها

وزارة الزراعة تم إنشاؤها عام ١٩١٣ ومحمد باشا فؤاد أول وزرائها





أنشئ ديوانها في عهد الملك فؤاد



كانت لها نظارة مستقلة عام ١٨٧٥ تهتم بشئون الزراعة فقط













تعد وزارة الزراعة من أقدم الوزارات التى تم إنشاؤها منذ أكثر من قرن من أجل العمل علي استصلاح الأراضي الزراعية، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، والزراعة ما زالت تمثل أهم المصادر في الناتج القومي الإجمالي ويتولاها حاليا السيد القصير، وخلال السطور التالية نستعرض أهم أهداف الوزارة ومهامها وكذلك الوزراء الذين تولوها.









نشأة الوزارة





وزارة الزراعة كانت لها نظارة مستقلة منذ عام 1875 أي في عهد رياض باشا وتابعة لرئيس الوزراء وتهتم بالشئون الزراعية وأسندت مهامها إلى أحد الفرنسيين "دى بللينو" وكانت مهتمة بشئون الري وتوزيع المياه .





وفى 20 نوفمبر عام 1913 صدر الأمر العالي بإنشاء وزارة الزراعة وكان محمد محب باشا أول وزير للزراعة وكان مقرها شارع الفلكي بالقاهرة كوزارة مستقلة حتى قيام ثورة 23 يوليو فقد أطلق عليها وزارة الزراعة فقط.





وفى سنة 1996 صدر القرار الجمهورى رقم 31 والذي قضى بدمج ديوان عام وزارة الزراعة وديوان عام استصلاح الاراضى وسمى "وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى" وتم تنظيمها بالقرار الجمهورى رقم 162 لسنة 1996.









نشأة مبنى الوزارة :





وفى عهد الملك فؤاد فكرت الحكومة بجعل الجامعة المصرية جامعة حكومية تقوم ببنائها في أراضى حدائق الأرمان لتكون على مقربة من أراضى المدارس العليا ومن هنا تنازلت الجامعة للحكومة في مقابل ذلك عن الاراضى التي وهبتها لها الأميرة فاطمة كريمة الخديوي إسماعيل وفعلا تم إقامة المبنى وتم بناء الدور الأول الذي توقف فيه البناء عام 1914 بسبب قيام الحرب العالمية الأولى ولما تسلمتها الحكومة المصرية قامت باستكمال البناء وجعلته ديوانا لوزارة الزراعة وانتقلت إليه في عام 1931 وخصصت أراضى الهبة لحقول تجارب الوزارة وسرايا الأميرة فاطمة للمتحف الزراعي.









ومع زيادة الأعمال وعدد الأقسام الفنية والإدارية أنشأت أول مصلحة بها وسميت مصلحة الثروة الزراعية ذلك عام 1944.













أهداف الوزارة :

النهوض بالسياسة الزراعية وسياسات استصلاح الأراضي التي تكفل تحقيق التنسيق والتكامل بما يتفق مع خطط التنمية القومية والربط بينهما والعمل على تطويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية على أساس اقتصادي أمثل.





تنمية الثروة الزراعية وزيادة مساحة الأراضي المستصلحة والنهوض باقتصاديات الريف بمختلف الوسائل.









وضع السياسة العامة في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي والتوسع الأفقي على مستوى الجمهورية من خلال تخطيط برامج لحصر الأراضي الصالحة للاستصلاح اعتمادا على مصادر المياه التي تحددها وزارة الأشغال العامة والموارد المائية طبقا لبرامج الاستصلاح.





دراسة أساليب توفير مقومات الزراعة واستصلاح الاراضى ورفع كفاءة وإمكانيات التنفيذ عن طريق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للاراضى المستصلحة والثروة الحيوانية والمائية ومتابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية وتقويمها بما يحقق أهداف الدولة في مجال الثروة الخضراء.





رسم السياسة العامة للتعاون الزراعى والتصرف في الاراضى البور والمستصلحة والصحراوية وفقا لأحكام القانون والأشراف والتنسيق بين الأجهزة العاملة في مجال الزراعة واستصلاح الاراضى بما يحقق سرعة الأداء ودقة التنفيذ.





إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكي وتخطيط سياسة التصنيع الزراعى في مناطق التوسع الجديدة والاستفادة التطبيقية من نتائج تلك البحوث بنشرها وتعميم تطبيقها بمختلف وسائل الإرشاد وعقد الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بها أوالاشتراك فيها وتقديم المشورة الفنية للأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات والأفراد بمصر والدول الصديقة.





رسم سياسة التوطين في الاراضى المستصلحة بهدف تحقيق توزيع الكثافة السكانية المتمركزة في المدن وكذا السياسة العامة للتعاون الزراعى وتنمية وتعميم خدماته في ظل نظام الائتمان الزراعى حتى تصل إلى مستوى القرية.





تنمية وتثبيت المجتمعات الريفية والعمل على رفع مستوى معيشتها والنهوض باقتصاديات الريف الزراعية بمختلف الوسائل بما في ذلك ميكنة الزراعة بغية الوصول إلى أعلى إنتاج بأقل تكاليف.





دراسة مشروعات المجتمعات الزراعية والصناعية والمشتركة في مناطق استصلاح الاراضى والتوسع الافقى وعقد الاتفاقيات الخاصة على المستويين المحلى والدولي والإشراف على تنفيذ القطاعات لتلك الاتفاقيات





قطاعات الوزارة :





قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزيرقطاع الشئون الاقتصاديةقطاع الإرشاد الزراعي





قطاع الخدمات الزراعيةالإدارة المركزية لشئون المديريات





مديريات الزراعة بجميع محافظات مصرقطاع استصلاح الأراضي





قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنةقطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية





مركز البحوث الزراعية





مركز بحوث الصحراء





الهيئة العامة للإصلاح الزراعي





الهيئة العامة لصندوق موازنة أسعار الحاصلات الزراعية





الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية





البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي





الهيئة العامة للخدمات البيطرية





الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية





الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي





الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي





الهيئة الزراعية المصرية





صندوق تحسين الأقطان المصرية





الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية





صندوق التأمين على الماشية





مجلس المحاصيل السكرية





صندوق تنمية الثروة الحيوانية





الاتحاد التعاوني للثروة المائية





صندوق الأراضي الزراعية





الاتحاد التعاوني الزراعي





الوزراء اللذين تولوا الوزارة منذ نشأتها :





محمد فؤاد سراج الدين.

سيد مرعي.

يوسف والي .

أمين أباظة.

أيمن فريد أبو حديد.

عادل توفيق البلتاجي.

صلاح الدين هلال.

عصام فايد.

عبد المنعم عبد الودود البنا .

عز الدين عمر أبو ستيت.

السيد مرزوق القصير (حاليا) .







