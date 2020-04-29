AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة توافق على تمويل البنك الدولي منظومة التأمين الصحي الشامل ب ٤٠٠ مليون دولار

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:49 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء  خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على السير في الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، في ضوء موافقة البنك على زيادة قيمة التمويل إلى 400 مليون دولار أمريكي بدلًا من 250 مليون دولار أمريكي. 

يأتي ذلك لتمويل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلًا عن القيام بالدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة. 

كما وافق  المجلس على طلب محافظة قنا التصرف بالبيع في مساحة 1539 فدانا بناحية "هو" مركز نجع حمادي بالمحافظة، والمزمع تخصيص المرحلة الأولى منها بمساحة نحو 378 فدانا للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بالمحافظة.

وذلك في ضوء الحاجة الماسة والضرورية لتعمير المساحة المشار إليها لحل مشكلة الإسكان بكل من المحافظة ومركز نجع حمادي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6.6 مليار جنيه بالموازنة لدعم العلاج على نفقة الدولة

3 وزراء بلجان النواب.. بحث تسعير الطاقة للمصانع والجهود الحكومية بالسياحة وخطة النهوض بالتأمين الصحي.. واحتفاء جديد بالنائب محمد أبو العينين من الشئون العربية

منها خفض الأسعار وحد أدنى للمغتربين.. ننشر أبرز تصريحات 8 وزراء بالبرلمان

8 وزراء في البرلمان.. الرياضة: 3 مليارات جنيه لمشروعات الشباب.. القوى العاملة تخصص بوليصة تأمين للمغتربين.. والتموين تتعهد بخفض الأسعار في مارس المقبل

الحكومة توافق على منحة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ب 450 مليون دولار

11 موافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم ..أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة.. 200 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات الصرف الصناعي بالروبيكي .. توفيق أوضاع 74 كنيسة ومبنى .. ومنحة بـ 450 مليون دولار

ترشيحاتنا

بعد شائعات وفاته وخلافته.. قرار مرتقب من زعيم كوريا الشمالية بشأن شقيقته

وفاة عرفان خان نجم بوليود عن عمر ناهز 53 عاما بعد صراع مع السرطان

فرمان جديد.. مرتضى منصور يحسم مصير لاعبى الزمالك المعارين

هانى الناظر: فيروس كورونا سيظل موجودا ولن يتمكن العلم من القضاء عليه

بجلد الثعبان.. عبير صبري تتألق بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

هل يجوز أداء صلاة التراويح 4 ركعات متصلة ثم مثلها.. عالم أزهري يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دش وحمام.. شاهد سيارات قديمة امتلكت أغرب وأحدث التقنيات

فيروس كورونا يحصد أرواح 3 سيدات من عائلة واحدة خلال 3 أيام.. تفاصيل

لو عاوز تخس.. تناول كوبا من هذا المشروب وشاهد النتيجة