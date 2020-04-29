أمين حزب المحافظين بسوهاج: الدولة تعاملت بقوة لمواجهة كورونا

أكد المحاسب أشرف عمران أمين حزب المحافظين بسوهاج أن الدولة تعاملت بمنتهي القوة في مواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة الجائحة التي كان لها تأثير قوي في محاصرة الفيروس وعدم انتشاره كما حصل في بعض الدول الأوروبية.





وأضاف عمران فى بيان صحفى له أن مصر كان لها السبق في اتخاذ التدابير في كافة المجالات من خلال توفير السلع الغذائية والمواد الطبية في كافة أنحاء محافظات مصر مما كان له أثر قوي لدي المواطن المصري.





وقال إن الحكومة تعاملت مع موضوع كورونا بمنتهى الجدية منذ بداية ظهوره في الصين، واتخذت قرارات تدريجية تتناسب مع كل مرحلة بدءا من مرحلة ظهور الفيروس وحتى المرحلة الحالية.





وأشاد بأداء الحكومة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن قرارات الحكومة اتسمت بالانضباط والعقلانية، مشيرا إلى أن الحكومة على قلب رجل واحد يدفعهم ويدعمهم الرئيس الذى تحمل مسئولية الحفاظ على حياة الشعب وصحته.





وعن دور الحزب بسوهاج أشار إلى أن كل أفراد الأمانة بسوهاج علي قلب راجل واحد منذ بداية الأزمة ، حيث قامت أمانة الحزب بسوهاج بتعقيم كامل للمحافظة وذلك مع الاتفاق مع المسئولين فضلا عن توزيع مساعدات للأسر المحتاجة والوقوف بجانبهم.