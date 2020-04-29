الصحة الروسية: لا ضرورة لعلاج مرضى كورنا إذا كانوا بلا أعراض

كشفت وسائل الإعلام الروسية اليوم الأربعاء عن مفاجأة مداوية تتعلق بعدم ضرورة تقديم العلاج لمرضي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 إذا كانوا بلا أعراض فى هذه الدولة.





وقالت وزارة الصحة الروسية، في تقرير نشر اليوم على موقع stopkoronavirus.ru، إنه لا ضرورة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من عدوى فيروس كورونا المستجد ولم تظهر عليهم أعراض المرض.





اقرأ أيضاً:





وأضاف التقرير: "إذا كانت الإصابة بمرض كورونا المستجد، تجري من دون أعراض، فإن العلاج غير مطلوب. وفي الوقت نفسه، من الضروري فرض عزلة ذاتية على المريض ومراعاة كل تدابير وإجراءات الحجر الصحي".





يشار إلى أنه منذ بداية الوباء، أصيب حوالي 3.1 مليون شخص بالفيروس التاجي في مختلف أنحاء العالم، وتوفي بسببه أكثر من 210 آلاف شخص.









أما في روسيا، فوفقا لبيانات مقر العمليات الفيدرالي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تم تسجيل 99399 حالة إصابة، وتم تعافي 10286 شخصا، وتوفي 972.